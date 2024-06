In aanloop naar het raceweekend in Montreal zette Sergio Pérez zijn krabbel onder een contractverlenging bij Red Bull Racing. Daar waar teamgenoot Max Verstappen vaak het onderste uit de RB20 weet te persen, lukt dat 'Checo' niet altijd. De Mexicaan stelt dat hij er misschien niet zo goed uitziet, omdat Verstappen simpelweg excelleert.

Pérez werd in 2021 naast Verstappen gezet als vervanger van Alexander Albon. De Mexicaan verdiende door zijn optreden in Abu Dhabi, waarbij hij Lewis Hamilton wist op te houden, de bijnaam van 'Mexicaanse minister van Defensie'. Toch heeft 'Checo' ook wel tekenen van verval laten zien. Zo kwam hij halverwege 2023 in een vormdip terecht en ook de afgelopen paar races zijn niet vlekkeloos verlopen. De RB20 is misschien niet meer de beste auto van het veld en dat lijkt vooral bij Pérez zijn uitwerking te hebben.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull is anders, dan de andere teams

In gesprek met Racer vertelt Pérez dat de taak om het op te nemen tegen Verstappen, erg zwaar is. "Ik denk dat je bij andere coureurs die hier zijn geweest hebt gezien hoe zwaar het is", zo doelt hij op voorgangers Albon, maar ook Pierre Gasly. Bij een topteam, wordt dan ook een 'top-mentaliteit' verwacht: "Ik denk dat Red Bull wat dat betreft anders is dan ieder ander team. Mentaal vergt het alles van je, en je moet mentaal heel sterk zijn om de druk aan te kunnen die er altijd is bij dit team."

'Verstappen als teamgenoot, is de motivatie om door te gaan'

Daar waar Pérez soms aan het worstelen is met de wagen, kan Verstappen mooie dingen laten zien. Dat opent deuren, want 'Checo' kan in de data van de Nederlander duiken, maar tegelijkertijd is het een enorme opgave: "Van buitenaf is er veel gaande, en binnen het team bedoel ik dat je een referentie hebt waarbij je momenteel de beste coureur op de grid naast je hebt en hij op zo’n hoog niveau presteert en één met de auto is. Als je naar een ander team zou gaan en een andere teamgenoot had, zou je er al heel anders uitzien." Toch wil hij het niet als een excuus gebruiken: "Maar wat ik geweldig vind, is dat ik deze uitdaging heb en dat ik de teamgenoot van Max ben. Dat motiveerde mij echt om door te gaan, want het is een enorme uitdaging."

