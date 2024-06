Na twee uitvalbeurten in de afgelopen twee races wil Sergio Pérez in Spanje dan weer eindelijk terugslaan. De Mexicaan heeft de afgelopen week veel tijd doorgebracht in de fabriek in Milton Keynes, maar wijst naar zijn eigen kunnen en stelt dat er een goede prestatie in Barcelona moet komen.

Voor 'Checo' begon het 2024 nog goed, maar de Mexicaan verviel vervolgens in een mindere vorm. De gedachte was dat de contractbespreking wellicht voor iets te veel afleiding zou zorgen, maar in de aanloop naar de race in Montreal werd bekend dat Red Bull en Pérez de komende twee seizoenen met elkaar doorgaan. Toch was dat nieuws niet genoeg om 'Checo' beter te laten presteren. Zo werd hij uiteindelijk zestiende tijdens de kwalificatie in Canada en in de race viel uit door een eigen fout. Omdat hij met schade aan zijn achtervleugel terugreed naar de pitbox, tijdens de wedstrijd in Montreal, bracht de Mexicaan de andere coureurs in gevaar, zo oordeelde de FIA. 'Checo' zal aankomende zondag dan ook drie plekken naar achteren worden gezet, ongeacht zijn kwalificatieresultaat.

'Checo' heeft goed weekend nodig

De afgelopen races was de RB20 niet altijd de snelste wagen en dat was voornamelijk te zien aan Pérez. "Voor Spanje weet ik dat ik een succesvol weekend nodig heb, na de ramp in Canada. Soms moet je een beetje resetten en dat hebben we sinds de laatste race gedaan." Daarvoor is 'Checo' afgereisd naar de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes. "Ik heb vertrouwen in de auto en de prestaties die we ermee kunnen neerzetten, maar ik moet dat in Barcelona op de baan beter laten zien", zo wijst hij naar de opdracht voor zichzelf.

Vertrouwen in RB20 laten zien op de baan

De wagen zou echter wel beter bij de baan passen, dan tijdens de afgelopen raceweekenden. "Ik geniet altijd van de Spaanse GP, het voelt als thuis en iedereen geeft me het gevoel dat ik welkom ben. Het is een circuit dat ik goed ken en de RB20 zou snel moeten zijn op dit soort circuits, dus het is aan ons om de dingen goed te doen en het resultaat thuis te brengen waartoe we in staat zijn."

