Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen is de missie in Spanje duidelijk: het momentum uit Canada proberen vast te houden. Hoewel Red Bull Racing misschien niet meer de snelste wagen heeft, wist de drievoudig kampioen wel op de hoogste treden plaats te nemen tijdens de race in Montreal.

Ronde tien van het wereldkampioenschap vindt plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Een bijzondere plek voor Verstappen, want op die baan wist hij in 2016 zijn debuut voor Red Bull Racing te verzilveren, door zijn eerste overwinning uit zijn Formule 1-carrière te pakken. In 2024 zien de zaken er echter iets anders uit. Verstappen leidt het kampioenschap met 56 punten voorsprong op Charles Leclerc. Red Bull Racing kwam sterk uit de startblokken dit seizoen, maar de dominantie van de RB20 lijkt te slinken. In Barcelona, een bekende baan voor de teams, hoopt het team terug te slaan, want de wagen is juist voor dit soort circuits gebouwd.

Eerbetoon aan fans

Voor het Europese tripje van de koningsklasse heeft Verstappen ook een speciale helm uitgebracht om zijn fans in het zonnetje te zetten. "Barcelona zal de eerste race zijn waar ik mijn nieuwe oranje helm zal dragen. Als eerbetoon aan mijn fans en al hun support staan ​​ze op die helm en ik vind dat het uiteindelijke ontwerp met alle details er heel gaaf uitziet", zo vertelt de Nederlander in het persbericht.

Grand Prix van Spanje

Wat betreft de sportieve aspecten: "We hebben al een paar Europese races gehad en afgelopen week ben ik bij het team in de fabriek in Milton Keynes geweest ter voorbereiding op de Spaanse Grand Prix, als eerste race van een drukke triple header." Voor Red Bull is het een belangrijk weekend, want in Monaco en in Montreal kwam de RB20 niet goed voor de dag, ondanks dat Verstappen in Canada wist te winnen. "Ik heb mooie herinneringen aan circuit Barcelona, vooral aan het winnen van mijn eerste Formule 1-race. Het heeft een goede mix van hoge en lage snelheidsbochten en we behalen er doorgaans goede resultaten, dus hopelijk kunnen we de prestaties van de auto dit weekend maximaliseren. We proberen het momentum vanuit Canada vast te houden, dus we kijken uit naar de race dit weekend met hopelijk goed weer!"

