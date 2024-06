Andrea Stella, teambaas van McLaren - dat dit seizoen vaak een uitdager is van Red Bull Racing en Ferrari - stelt dat het team een oplossing heeft gevonden om de prestaties van de auto in de minder snelle bochten te verbeteren en zo nog meer kans te maken op podiumplekken en zeges in F1.

McLaren maakt in 2024 een beetje hetzelfde seizoen mee als in 2023 het geval was, zei het wat minder extreem. In 2023 begon het team in de pikorde achteraan, maar ontwikkelde McLaren zich uiteindelijk als een team dat consistent mee zou doen om podiumplekken. In 2024 was dit meteen al het geval, maar doet het team de laatste vijf races van dit jaar serieus mee om zeges. Het is de volgende stap voor McLaren, dat nu stevig derde staat bij de constructeurs en Ferrari wil uitdagen voor de tweede plaats. Daarnaast heeft het team Lando Norris al een race gewonnen.

McLaren denkt oplossing gevonden te hebben

In gesprek met Motorsport.com zegt Stella dat ze door hebben gekregen hoe ze de auto van McLaren ook in bochten met een lage snelheid efficiënt kunnen maken. "We beginnen te begrijpen dat sommige dingen waar we aan werkten belangrijke gedragingen van de auto hebben ontgrendeld, die relevant worden voor bochten met lage snelheden." Stella wil er verder, vanzelfsprekend, niet veel over kwijt. "Dat is informatie die we niet per se willen delen, omdat we niet willen dat concurrenten daarnaar kijken."

McLaren ziet harde werk zijn vruchten afwerken

Net zoals in 2023 ziet Stella dat het harde werk van McLaren, gedurende het seizoen goede resultaten als beloning oplevert. "Ik denk dat het voor ons intern belangrijk is dat een deel van het werk dat we de afgelopen maand hebben gedaan zijn vruchten lijkt af te werpen, want we zijn nog niet aan het einde van deze ontwikkelingslijn. Er zijn nog een paar dingen die we kunnen doen en daar concentreren we ons op voor verdere updates dit seizoen en natuurlijk voor de auto van 2025."

