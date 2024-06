De langverwachte Formule 1-film waar Brad Pitt nu al een tijdje mee bezig is heeft eindelijk een releasedatum. Apple Originals Films meldt namelijk dat de film op 25 juni 2025 in de bioscoop te zien zal zijn. Voor Noord-Amerika is dat twee dagen later.

De film zal vanaf 25 juni 2025 te zien zijn in de bioscoop, behalve in Noord-Amerika. Daar zal de film twee dagen later, 27 juni, te zien zijn. "De film is gemaakt in samenwerking met F1 en wordt geregisseerd door Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) en geproduceerd door Jerry Bruckheimer en Chad Oman (Top Gun: Maverick en de Pirates of the Caribbean-franchise), terwijl Lewis Hamiltons bedrijf Dawn Apollo Films ook betrokken is."

Brad Pitt in de hoofdrol

In de film keert het karakter dat Pitt speelt als voormalig coureur terug naar de Formule 1 en zal hij samen met teamgenoot Damson Idris de kleuren verdedigen van APXGP, het fictieve elfde team op de grid. "De film belooft kijkers onder te dompelen in de opwindende en filmische wereld van F1, met Brad Pitt in de hoofdrol als voormalig coureur die terugkeert naar de sport en Damson Idris als zijn teamgenoot bij APXGP - een fictief 11e team op de grid. De film wordt omschreven als "een mijlpaal voor de sport en de film" en is in realtime gefilmd tijdens Grands Prix over de hele wereld. De F1-gemeenschap is erbij betrokken, inclusief alle 10 teams, de coureurs, de FIA en racepromotors."

