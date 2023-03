Brian Van Hinthum

Woensdag 1 maart 2023 16:47

Het is eindelijk tijd voor de allereerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein en zoals gebruikelijk zullen de coureurs op donderdag hun bevindingen richting het komende raceweekend delen tijdens de persconferenties. Nyck de Vries is tijdens het eerste groepje coureurs aanwezig, terwijl Max Verstappen tijdens ronde twee aanschuift.

Er zullen twee groepen van vijf coureurs aanschuiven voor de persconferentie, daarnaast zullen de andere tien coureurs moeten verschijnen voor de schrijvende pers en andere media in de zogeheten 'TV pen'. Max Verstappen is donderdag aanwezig tijdens de traditionele persconferentie, waarbij hij onder meer gezelschap krijgt van mogelijke titelconcurrenten Charles Leclerc en George Russell. Voor De Vries beginnen de verplichtingen een half uurtje eerder. Hij zal onder meer samen met Fernando Alonso aanschuiven voor zijn allereerste perspraatje als coureur van AlphaTauri.

Schema Persconferenties

15:30 uur lokaal/13:30 uur NL tijd Nyck de Vries AlphaTauri Fernando Alonso Aston Martin Nico Hülkenberg Haas Oscar Piastri McLaren Logan Sargeant Williams

16:05 uur lokaal/14:05 NL tijd Zhou Guanyu Alfa Romeo Pierre Gasly Alpine Charles Leclerc Ferrari George Russell Mercedes Max Verstappen Red Bull

