Fernando Alonso voelt de druk als ervaren coureur bij Aston Martin en heeft het gevoel dat de rol van leider binnen het team hem wel past. Ook is de Spanjaard van mening dat F1 momenteel iets 'heroïsch' mist.

Alonso heeft in zijn tijd in de Formule 1 voor meerdere teams gereden. Zo kwam hij uit voor Renault, waar hij met twee kampioenschappen het meest succesvol was en meerdere keren voor reed, maar ook Ferrari en McLaren. De laatste jaren is hij onderdeel van Aston Martin, waar Sebastian Vettel een paar jaar geleden afscheid nam van de sport. Of dit ook het doel is van Alonso is nog maar de vraag, maar de Spanjaard tekende een tijdje terug wel bij en zal ook in het nieuwe tijdperk [2026] onderdeel van het team zijn.

Alonso ziet F1 het 'heroïsche' gedeelte van de sport kwijtraken

In gesprek met The Times geeft Alonso aan dat de Formule 1 tijdens zijn debuut in de koningsklasse uit hele andere auto's, coureurs en ook een hele andere cultuur bestond. "Vroeger was het meer heroïsch. Het is een vreemd gevoel, ik weet nog dat toen ik debuteerde en naar een evenement kwam, en ik een van die helden was die in supersnelle auto's reed. Nu er een jonge coureur is die debuteert op 16- of 17-jarige leeftijd, lijkt het alsof het voor iedereen makkelijker is. We zijn dat heroïsche van vroeger een beetje kwijtgeraakt."

Alonso wil Aston Martin nog jaren op sleeptouw nemen

Alonso heeft zich vorig seizoen en dit seizoen als leider van het team ontwikkeld en wil deze rol ook graag hebben. Hij voelt de druk. "Ik ben de oudste [van de huidige grid]. Ik ben degene met meer ervaring en ik voel de verantwoordelijkheid op mijn schouders om het team te leiden en niet alleen de technici, maar ook Lance (Stroll, red.) te helpen. Ik zal nog vele jaren deel uitmaken van het team, zelfs als ik niet rijd."

