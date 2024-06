Fernando Alonso denkt dat Max Verstappen spijt gaat krijgen van zijn uitspraken over het aantal jaren dat hij nog in F1 gaat rijden. De Nederlander heeft vaak aangegeven dat hij Alonso niet achterna wil gaan, maar volgens de Spanjaard is dat minder makkelijk dan dat Verstappen denkt.

In gesprek met The Times laat Alonso weten dat hij de F1 van zijn debuutjaar, niet kan vergelijken met hoe de koningsklasse nu is voor rookies die hun eerste seizoen in F1 rijden. "Ze hebben al 200-300 [simulatie]ronden gereden op een circuit waar ze gaan racen, dus ze kennen perfect elke hobbel, elke bocht, elke stoeprand. De teams zijn nu veel geavanceerder, dus ze kunnen de coureur vertellen hoe hij moet remmen in die bocht, hoe hij de banden moet opwarmen, hoe hij zich moet voorbereiden op de kwalificatie en hoe hij moet rijden in de race."

Alonso ziet Verstappen langer doorgaan dan hij beweert

Alonso heeft inmiddels al meerdere tijdperken in F1 meegemaakt, iets wat Verstappen volgens hemzelf niet na gaat doen. Toch is de coureur al actief in F1 sinds 2015 en lijkt de Nederlander nog lang niet klaar te zijn. Alonso denkt dat Verstappen langer door zal gaan dan hij nu zegt, simpelweg omdat Alonso zich ooit in dezelfde positie bevond. "Dat dacht ik ook toen ik zo oud was als Max. Ik weet nog dat ik in 2007 een contract bij McLaren tekende voor drie jaar, nadat ik wereldkampioen was geworden bij Renault en ik was er tweehonderd procent zeker van dat het mijn laatste contract was. Later dacht ik weer dat 2018 mijn laatste seizoen zou zijn en dat ik bye bye tegen de F1 zou zeggen, denkend dat het nu wel genoeg was voor mijn carrière. Maar zelfs toen ik besloot om te stoppen, kon ik het niet."

Alonso spreekt zich net zoals Verstappen uit

Alonso geeft verder eerlijk toe dat hij, net zoals Verstappen, niet bang is om te zeggen wat hij denkt en hij zich niet wil inhouden als hij antwoorden geeft op vragen. Alonso weet echter ook wat de gevolgen kunnen zijn. "Als je je uitspreekt over dingen, kom je sneller op dat punt [waar je terecht wilt komen] dan wanneer je vijf minuten praat met de persoon die de leiding heeft, omdat ze bang zijn voor negativiteit [vanuit de media]. Soms gebruik je deze dingen om een kortere weg te vinden."

