Max Verstappen en Red Bull Racing gaan de volgende vijf races antwoorden krijgen op hun vragen: is de RB20 op traditionele circuits, zoals adviseur Helmut Marko ze noemt, beter dan de afgelopen races in Monaco en Canada het geval was en is de concurrentie daadwerkelijk dichter in de buurt gekomen?

Verstappen en Red Bull domineerden in 2022 en 2023 het nieuwe tijdperk. Tijdens deze twee seizoenen, waarin ze twee keer kampioen werden bij de coureurs en constructeurs en eigenlijk geen concurrent hadden, schreef Verstappen meerdere records op zijn naam. Het nieuwe tijdperk was Red Bull gunstig gezind, iets wat bijvoorbeeld Mercedes niet kon zeggen. In 2024 lijkt echter alles anders.

2024 moeizamer voor Verstappen en Red Bull Racing

In 2024 gaat alles namelijk een stuk moeizamer voor Red Bull en Verstappen. Dit is natuurlijk vooral ten opzichte van 2022 en 2023, aangezien het team met de Nederlander nog steeds zes van de eerste negen races heeft gewonnen en bovenaan staat in allebei de kampioenschappen. Toch zijn er, om meerdere redenen, zorgen bij het team. Het seizoen begon dominant, met zeges in Bahrein en Saoedi-Arabië. Ondanks het mindere weekend in Australië, werd deze lijn doorgetrokken - vooral door Verstappen - in Japan en China. In Miami liep Verstappen vooral de zege mis door een gat in zijn sidepod. Vanaf het weekend in Imola ontstonden echter de problemen.

Verstappen en Red Bull zoekende sinds Imola

In Imola won Verstappen weliswaar de race, maar het hele weekend reed de auto van Red Bull niet geweldig. Dit leek richting de zondag opgelost, maar keerde terug tijdens de laatste rondjes van de race in Italië. Tot op dat moment had Verstappen geen enkel probleem gehad en domineerde hij de race, maar het gat met Lando Norris - die daarvoor zijn eerste F1-zege in Miami had geboekt - werd ineens snel kleiner. Norris kon het gat niet dichten, maar het was het eerste weekend dat er geen excuus was voor de mindere prestaties van de RB20.

In Monaco en Canada kwam echter het echte probleem pas boven water: de kerbstones en correlatieproblemen vanuit de simulator naar het circuits en de RB20. Monaco bleek een dramatisch weekend te zijn, terwijl Verstappen tijdens de race in Canada eigenlijk alleen won dankzij de regen, de safety cars en een strategische fout van McLaren en Norris. De auto zelf was namelijk niet sneller dan die van McLaren en wellicht zelfs Mercedes. Drie weekenden op rij loopt het nu dus niet, maar waar heeft dat mee te maken?

Zachtste banden

Er zijn vooral problemen met de kerbstones en de zachtste compounds van Pirelli. Wanneer F1 tijdens een weekend met de C3, C4 en C5-banden rijdt, de zachtste banden dus, is de RB20 van Red Bull langzamer en lastiger te besturen voor Verstappen en Sergio Pérez. De zachtste banden werden gebruikt in Australië, Imola, Monaco en Canada, precies de races waarin Red Bull Racing drie keer de race niet won en vier moeizame weekenden kende. Of dit toeval is, zal duidelijk worden tijdens de komende raceweekenden. In Spanje en Groot-Brittannië zal er met de C1, C3 en C4 gereden worden, zoals in Japan en Bahrein - twee dominante weekenden van Red Bull - het geval was. In Oostenrijk zijn het echter weer de C3, C4 en C5 banden, waar Red Bull het dus zo lastig op heeft gehad tot nu toe in 2024.

'Traditionele circuits'

De afgelopen twee seizoenen liep Verstappen met Red Bull Racing vooral weg tijdens de fase dat de Formule 1 in Europa was. Dit fase is nu aangebroken, met de komende acht races die op het Europese continent verreden gaan worden. Zeven races zijn op 'traditionele circuits', zoals Marko ze noemt. Alleen het raceweekend in Azerbeidzjan zal daarvan afwijken. Volgens Marko en Red Bull gaan deze races aantonen of McLaren, Ferrari en wellicht Mercedes daadwerkelijk dichter in de buurt zijn gekomen en of dat de problemen van Red Bull circuit-specifiek waren.

Vorm Sergio Pérez

Een ander probleem waar Red Bull, voor het derde jaar op rij, tegenaan loopt, is de vorm van Pérez. De Mexicaan begon wederom goed dit seizoen, maar is de afgelopen vier races enorm teruggevallen. Het raceweekend in Miami was nog wel aardig, maar in Imola (achtste), Monaco en Canada (DNF) scoorde hij amper tot geen punten voor zijn team. Het is een probleem waar Pérez voor het derde seizoen op rij last van heeft: zodra de races in Europa, vooral traditionele circuits, daar zijn, valt vooral de kwalificatievorm van Pérez tegen. Nu de concurrentie steviger is, kost Red Bull dit enorm veel punten. De consistentie van Verstappen zou wederom genoeg kunnen zijn voor de twee kampioenschappen, maar de Nederlander heeft de Mexicaan voorin het veld nodig om geen strategisch nadeel te hebben tijdens de races ten opzichte van McLaren, Ferrari en Mercedes. Pérez heeft inmiddels een contract tot eind 2026 op zak en kan zich nu volledig op zijn sportieve prestaties richten.

Kampioenschap in F1

Momenteel heeft Verstappen 194 punten, terwijl Charles Leclerc 138 punten heeft en Norris 131 punten. Het lijken de twee voornaamste uitdagers te zijn van Verstappen, die dus nog wel een prima voorsprong heeft van meer dan twee volledige racezeges. Red Bull zelf heeft, vooral dankzij het dramatische weekend van Ferrari in Canada, een voorsprong van 49 punten op Ferrari en 89 punten op McLaren. Ook dat gat is dus groot na negen races.

McLaren en Ferrari zullen hopen dat de races in Europa aan gaan tonen dat de trend van de afgelopen raceweekenden ook op traditionele circuits doorgetrokken kan worden en ze echter dichter in de buurt zijn gekomen van Verstappen en Red Bull. Als dit zo is, kan het kampioenschap dit jaar nog erg spannend worden. Als de geschiedenis zich gaat herhalen, dan zullen de twee kampioenschappen na de races in Europa en richting de race in Singapore al beslist zijn.

