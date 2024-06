Het zusterteam van Red Bull F1 heeft recentelijk een nieuwe remfabrikant aan de haak geslagen. VCARB heeft hier voor gekozen vanwege feedback van regerend wereldkampioen Max Verstappen.

VCARB heeft qua resultaten weinig te klagen tot nu toe dit seizoen. Het maakte als Scuderia AlphaTauri een rampzalige start van 2023 mee met het ontslaan van Nyck de Vries, de breuk van het middenhandsbeentje van Daniel Ricciardo en het feit dat ze lang op de laatste positie in de puntenstand voor constructeurs stonden. Dankzij Ricciardo, Liam Lawson en Yuki Tsunoda wist het team uit Faenza het seizoen uiteindelijk toch nog als achtste af te sluiten. Nu in 2024 staat het Red Bull-zusterteam zesde in de tussenstand nu Alpine en Williams teruggezakt zijn in de pikorde. Vooral Tsunoda presteert indrukwekkend met de ene na de andere top tien-finish en heeft daarmee alvast een contractverlenging voor 2025 verdiend.

Verstappen is positief

Red Bull Racing gebruikt sinds de seizoensopener van dit jaar in Bahrein remschijven van Brembo, nadat de Italiaanse fabrikant ook al de remklauwen leverde aan de Oostenrijkse renstal. Het team dat momenteel het kampioenschap leidt, maakte deze keuze vanwege feedback van Max Verstappen. De Brembo-remschijven werden in 2023 al uitgeprobeerd tijdens tests en vrije trainingen, maar dus niet in de race, want toen werden remschijven van Carbon Industries gebruikt. De zeer positieve feedback van de Nederlander heeft er nu ook voor gezorgd dat VCARB sinds kort met Brembo-remschijven deelneemt aan de koningsklasse, zo wist Formu1a.uno te onthullen.

Minder slijtage

De remschijven van Brembo zouden al op de VCARB zijn gemonteerd voor de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola en sindsdien ook in Monaco en Canada zijn gebruikt. Vergeleken met de remschijven van Carbon Industries hebben die van Brembo zo hun voordelen, maar ook een nadeel. "Ons materiaal is consistenter, als in dat de slijtage per kilometer heel laag ligt," vertelde Brembo-manager Andrea Algeri in een interview met Formu1a.uno. "Deze karakteristiek wordt erg gewaardeerd door de teams, omdat ze deze dus langer kunnen gebruiken." Dit is belangrijk in een tijdperk waarin het kostenplafond een grote rol speelt. Verder zou ook betere koeling een voordeel zijn van de Brembo's, maar de remschijven zijn naar verluidt wel een paar honderd gram zwaarder zijn dan die van Carbon Industries.

