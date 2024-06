Het Formule 1-seizoen van 2025 zal beginnen met de Grand Prix van Australië en niet met Bahrein. Desondanks lijkt het erop dat het Midden-Oosterse koninkrijk de wintertest alsnog mag organiseren en dat deze niet zal verhuizen naar het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje.

Bahrein was sinds 2021 steeds de allereerste race op de kalender, maar de seizoensopener van 16 maart zal verplaatst worden naar het Albert Park Circuit in Melbourne. Vanwege de ramadan, die volgend jaar op 1 maart begint, is er die maand geen mogelijkheid om te racen in het Midden-Oosten. Het zal meteen een druk begin van het seizoen worden in 2025, want slechts een week na Australië zal het F1-circus al in China moeten zijn. Na een weekje pauze krijgen we een tripleheader van Japan, Bahrein en Saoedi-Arabië. De wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit is dus ook verplaatst naar april vanwege de ramadan. De Grand Prix van Miami blijft de zesde ronde van het wereldkampioenschap voor Emilia-Romagna en Monaco, terwijl Canada achter Spanje wordt geplaatst om een tripleheader in Europa mogelijk te maken. Verder blijft de kalender van 2025 hetzelfde ten opzichte met die van dit jaar.

Red Bull, VCARB en Kick Sauber zijn tegen

Voordat Bahrein de seizoensopener werd van 2021 tot en met 2024 werden de wintertests van de koningsklasse gehouden in Spanje - eerst op Circuito de Jerez, Circuit Ricardo Tormo in Valencia en op Circuit de Barcelona-Catalunya, en later alleen op de laatstgenoemde baan. Met het Bahrain International Circuit wél als eerste wedstrijd van het jaar was het een logische zet om ook de wintertests naar het Midden-Oosten te verplaatsen vanaf 2021. Volgens het doorgaans betrouwbare Auto, Motor und Sport mag Bahrein echter de testdagen behouden, ondanks dat ze de seizoensopener zijn kwijtgeraakt.

Zeven van de tien teams zouden naar Bahrein willen, maar naar verluidt doen Red Bull Racing, VCARB en Kick Sauber de testdagen liever in Spanje. Het kan wel wat aan de koele kant zijn qua temperatuur in februari, maar het is makkelijker en goedkoper om alle auto's en spullen naar Barcelona-Catalunya te vervoeren via de snelweg dan naar Bahrein met het vliegtuig. Daarnaast komt de Spaanse baan meer overeen met andere circuits op de kalender. Volgens berekeningen van het Duitse platform is ieder team €300.000 meer kwijt door te testen in Bahrein in plaats van Spanje. Verder is het ook duurzamer om die ene trip minder te hoeven doen met het vliegtuig. Het voordeel van Bahrein is echter dat er meer garantie is op warm en zonnig weer.

Bij de volgende vergadering van de F1 Commission zal er door de teams gestemd worden op de voorkeur voor de locatie van de testdagen van 26 tot en met 28 februari 2025, maar Red Bull, VCARB en Kick Sauber hebben momenteel geen meerderheid voor Barcelona-Catalunya.

