De raceactiviteiten op het Autodromo Nazionale Monza liggen elf maanden stil vanwege renovaties in aanloop naar de F1 Grand Prix van Italië. Het lijkt er echter niet op dat alleen de infrastructuur op de schop gaat.

Ieder jaar hangt er weer een vraagteken boven de toekomst van de koningsklasse op de Temple of Speed. Om op de kalender van de Formule 1 te blijven, moet Monza de infrastructuur aanpakken en moderniseren om het groeiende aantal fans en toeschouwers bij te kunnen houden. Dat geldt overigens niet alleen voor Monza, maar voor ieder circuit dat Grands Prix wil blijven organiseren. Monza heeft een deal voor tot en met 2025 en om meer kans te maken op een contractverlenging, zijn ze lang bezig met werkzaamheden. Na de Italiaanse Grand Prix van vorig jaar werden diezelfde september nog raceweekenden gehouden voor onder andere de Europese Formule Regional, het Italiaanse GT-kampioenschap en de International GT Open, maar daarna is het circuit dichtgegaan voor maar liefst elf maanden.

Variante del Rettifilo

Uit nieuwe foto's blijkt dat niet alleen de infrastructuur op de schop gaat en dat er opnieuw geasfalteerd wordt, maar dat de layout van het circuit ook aangepakt wordt. De Variante del Rettifilo, de eerste chicane, is heel wat breder geworden met extra asfalt aan de linkerkant door de rechterbocht en extra asfalt aan de rechterkant door de linkerbocht. Hierdoor is er minder kans op ongelukken zoals die van Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021, omdat er meer ruimte is. Of de andere chicanes ook veranderd gaan worden, is nog niet bekend.

De werkzaamheden moeten voor eind augustus af zijn, want het Formule 1-circus arriveert op Monza in het eerste weekend van september samen met de FIA Formule 2, FIA Formule 3 en Porsche Supercup. De GT World Challenge Europe opent traditioneel gezien haar seizoen op Monza in april, maar vanwege de renovaties moest deze race verplaatst worden naar 22 september, drie weken na de Italiaanse Grand Prix.

