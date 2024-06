Er lijkt weer een nieuw relletje binnen de Formule 1 te zijn en dat heeft alles te maken met mogelijke flexibele voorvleugels. Afgelopen week wist Formu1a.uno te melden dat Red Bull Racing graag zou willen zien dat de voorvleugel van de W15 van Mercedes door de FIA wordt gecontroleerd. Het Oostenrijkse team zou namelijk twijfelen aan de legaliteit ervan.

In Canada deden er drie teams mee om de zege. Zo wist McLaren misschien wel het snelste tempo op de baan te leggen, maar was het Mercedes in de slotfase dat vervolgens weer de dienst uitmaakte. Red Bull Racing wist uiteindelijk te winnen, maar het was vooral het tempo van de W15 wat Red Bull Racing opviel. Het was vooral de voorvleugel die diverse wenkbrauwen deden fronzen en er wordt gedacht aan het mogelijk te ver doorbuigen van het onderdeel en dat zou weer tijdwinst op de baan opleveren.

Flexibele voorvleugels

Vrijdag wist het Italiaanse medium te melden dat Red Bull onofficieel een verzoek bij de FIA heeft ingediend om de vleugel van de W15 te laten controleren. De voorvleugel werd in Monaco geïntroduceerd en alleen George Russell kon er dat weekend gebruik van maken. In Canada beschikte ook Lewis Hamilton over de nieuwe voorvleugel. De Brit kon ineens meedoen om de bovenste plekken en dat zou volgens Auto Motor und Sport het startschot zijn geweest voor Red Bull Racing om de voorvleugel onder de loep te nemen. Daarbij moet wel gezegd worden dat de vleugel alle inspecties van de FIA heeft doorstaan. Toch is dat niet zaligmakend, want het Oostenrijkse team vermoedt juist dat de voorvleugel tijdens een belasting in de race, te ver zou doorbuigen. Zoiets zou dan weer niet te zien zijn tijdens een statische test van de internationale autobond. Technisch directeur James Allison bevestigde dat de voorvleugel een belangrijk element is voor de ontwikkeling van de W15 en dat daar veel prestaties uit worden gehaald. Daarmee zegt hij uiteraard niet dat de voorvleugel te ver zou doorbuigen.

Mercedes VS Red Bull

Het moddergooien tussen Mercedes en Red Bull Racing is daarnaast niet nieuw. Zo vochten de twee teams in 2021 nog een intense titelstrijd uit en ook toen werd de FIA zo nu en dan ingeschakeld om elkaar te controleren. In Canada gaf Allison het Oostenrijkse team nog een veeg uit de pan door te stellen dat de updates van Red Bull eerder een stap achteruit lijken te zijn, in plaats van voorwaarts. Na de winst op zondag sloeg teambaas Christian Horner vervolgens terug door te stellen dat Red Bull nog altijd voor Mercedes is geëindigd en dat hun 'downgrades' nog altijd voor de updates van Mercedes eindigde.

TD018

Zowel in 2022 als in 2023 onderzocht de FIA de flexibele voorvleugels. Het internationale autosportorgaan voerde daarom in oktober 2023 Technische Richtlijn 18 in. Daarin wordt een flexibele structuur van de voorvleugel beperkt. Naar alle waarschijnlijk was dat destijds om Aston Martin tot een halt te roepen. Teams hebben echter volgens Formu1a.uno de afgelopen winterstop flink gewerkt om het niveau van doorbuigen te bereiken van voor het invoeren van TD018, maar dan wel binnen de regels. Het blijft het kat-en-muisspel tussen de teams en de FIA en het wordt interessant om te zien of Mercedes binnen de lijntjes heeft gekleurd.

