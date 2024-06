Het team van Mercedes leek tijdens de Grand Prix van Canada plotseling een berg aan performance gevonden te hebben in de auto na een aantal upgrades aan de wagen. Met name aan de voorvleugel is er het nodige veranderd. Red Bull Racing zou zich echter afvragen of het nieuwe foefje van de Zilverpijlen wel helemaal legaal is.

Tijdens de intense strijd tussen Red Bull Racing en Mercedes in 2021 en ook de jaren daarvoor werden alle mogelijke kansen aangepakt om de tegenstander zand in de ogen te strooien. Niet alleen werd er op de baan hard gevochten door de twee teams, ook naast het circuit was het om de haverklap raak. Eén van de onderdelen in de onderlinge strijd tussen de twee teams was het winnen van de FIA. Met enige regelmaat werden er door de teams vraagtekens geplaatst bij de legaliteit van onderdelen aan de wagen en verzoeken ingediend bij het motorsportorgaan om onderzoek te doen.

Artikel gaat verder onder video

Buigende voorvleugel

Inmiddels is dat de afgelopen jaren - mede door het verval van Mercedes - allemaal wel wat minder geworden. De afgelopen weken lijkt het Duitse team echter bezig te zijn aan een opmars en liet men in Canada met de pole position en het podium van George Russell zien weer de weg naar voren te kunnen vinden na gerichte upgrades op de wagen. Eén van de belangrijkste upgrades was te vinden op de voorvleugel. James Allison, technisch chef bij de Zilverpijlen, liet zich uitermate lovend uit over de aanpassingen. Verschillende insiders zouden op basis van televisiebeelden echter zeggen dat de voorvleugel van de Mercedes meer kan 'buigen' dan eerst het geval was.

Verzoek bij de FIA

Bij Red Bull Racing zouden ze het maar allemaal opvallend vinden. Formu1a.uno weet te melden dat verschillende bronnen rondom Red Bull Racing, dat het team in Milton Keynes onder leiding van Paul Monaghan nadrukkelijk aan het bekijken is of het allemaal wel legaal is wat Mercedes doet met de voorvleugel. Volgens het medium zou er zelfs een onofficieel verzoek zijn ingediend bij de FIA om verder onderzoek te doen naar de buigingen van de Mercedes-voorvleugel. Daarmee lijkt een nieuw hoofdstuk in de eeuwige Red Bull/Mercedes-strijd geboren.

