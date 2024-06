Alexander Albon kende een goed weekend in Monaco, maar viel tijdens de F1 Grand Prix van Canada uit. De coureur van Williams, die dit seizoen zijn contract voor meerdere jaren verlengde, is vooral niet blij met het gewicht van de auto van Williams.

In gesprek met Motorsport.com blikt Albon terug op het weekend in Canada, dat voor de coureur van Williams met een DNF afgesloten werd nadat hij werd meegenomen door Carlos Sainz. Albon had het daarvoor echter ook al lastig, en hij weet waardoor dit komt. “Het was moeilijk. Men vertelde me wat het verschil was met de auto van vorig jaar. Ik zei telkens dat deze auto beter is, maar we reden wel negentiende en twintigste. Ik moest af en toe op mijn tong bijten, maar het lag vooral aan het gewicht. Er zijn nog steeds dingen die we moeten verbeteren, dat ontken ik niet, maar het was lastig om alle vragen te beantwoorden.”

Williams heeft nog steeds last van te zware auto

De verwachting is niet dat iemand in 2026 aan de gewichtslimiet kan gaan voldoen, maar veel teams komen wel steeds dichter in de buurt van de veelbesproken limiet die nu ook al geldt. Volgens Albon is dit bij Williams echter nog niet het geval, of in ieder geval niet genoeg. “We hebben nog steeds last van overgewicht, en ook flink. Monaco is het minst gevoelig voor gewicht en Canada is het op vier na minst gevoelig, dus dat zijn goede circuits. Barcelona is een ander verhaal. We moeten gewoon maximaliseren totdat we de auto lichter kunnen maken. Er wordt hard aan gewerkt om voor het einde van het seizoen op gewicht te zijn, maar dat wordt zwaar.”

Albon verwacht niet veel van F1 Grand Prix van Spanje

Albon denkt dat het voor Williams een lastig weekend gaat worden als de Formule 1 volgende week richting Barcelona gaat voor de Grand Prix van Spanje. “Het draait daar om het optimaliseren van onze auto. Het is maximale downforce, net als Monaco. Onze grote achtervleugel werkt behoorlijk goed, het is efficiënt. Ik verwacht geen bijzondere wisselingen in de rangorde. Ik hoop simpelweg dat onze auto wat consistenter is. Barcelona is doorgaans een van onze slechtste circuits. Ik weet dat we dat zeggen over veel circuits, maar dit is echt een van de ergste.”

