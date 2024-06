Red Bull Racing heeft in 2024 concurrentie van McLaren en Ferrari, iets wat de afgelopen drie raceweekenden wel is gebleken. Het team won 'al' drie van de negen races niet dit jaar, maar gaat de minder dominante reeks tijdens de F1 Grand Prix van Spanje ten einde komen? De concurrentie denkt van wel.

In gesprek met Motorsport.com zegt Charles Leclerc, die de Grand Prix van Monaco dit jaar won, dat hij niet verwacht dat Barcelona een herhaling gaat zijn van wat Red Bull heeft laten zien in Imola, Monaco en Canada. "Ik heb het gevoel dat de kracht van Red Bull beter zichtbaar zal zijn op een circuit als Barcelona. Maar laten we afwachten. En achter [Red Bull] denk ik dat we allemaal dicht bij elkaar zullen zitten." Zijn collega's zijn er nog niet zo zeker van, maar zijn wel benieuwd naar hoe Red Bull in Spanje voor de dag gaat komen.

Russell over Red Bull Racing

George Russell, die in Canada derde werd en Mercedes grote stappen zag zetten, kan ook niet ontkennen dat Red Bull het lastiger heeft dit jaar. Toch denkt hij dat Red Bull het in Barcelona beter gaat doen dan in de afgelopen drie raceweekenden het geval was. "Het is geen geheim dat ze de laatste drie races wat moeite hebben gehad met hun auto. Toch hebben ze twee van de laatste drie gewonnen. Dus ik verwacht dat ze waarschijnlijk een kleine stap zullen maken als we teruggaan naar de Europese races op meer conventionele circuits. We moeten afwachten hoe hun prestaties in Barcelona zullen zijn, maar de tempoversnelling die we dit weekend hebben gezien, was geen verrassing voor ons omdat alle cijfers in de fabriek ons vertelden dat we met deze upgrades een grote brok aan prestaties zouden gaan vinden. Barcelona wordt dus interessant voor iedereen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we mee kunnen vechten."

Norris over kansen Mercedes tijdens F1 GP Spanje

Lando Norris, die dit seizoen net zoals Leclerc al een race won, focust zich wat meer op Mercedes. De Brit vocht in Montreal ineens met een auto van Mercedes, die van Russell, en is benieuwd of dit in Barcelona volgend weekend ook weer zo gaat zijn. "Als ze de komende races ook sneller zijn en ze zich als het ware hebben aangesloten bij het gevecht tussen Ferrari, Red Bull en ons, dan maakt dat ons leven alleen maar spannender. Lastiger en stressvoller, want nu zijn er waarschijnlijk acht auto's die met elkaar vechten en ons allemaal uitdagen. Het is dus spannend voor ons en waarschijnlijk voor iedereen die kijkt."

