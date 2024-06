Kévin Estre heeft de pole position gepakt voor de 24 Uur van Le Mans. De Porsche-coureur klokte een rondetijd van 3:24.634 op het Circuit de la Sarthe. De eerste posities in de Hyperpole-sessie in de LMP2-klasse en de LMGT3-klasse gingen naar Louis Delétraz en Brendan Iribe, respectievelijk.

De 92e editie van de Franse klassieker is tegelijkertijd ook de vierde van acht races van het FIA World Endurance Championship (WEC) in 2024. Met 23 auto's in de Hypercar-klasse, 16 in de LMP2-klasse en 23 in de LMGT3-klasse belooft het een spektakel te worden in Le Mans dit weekend. Er zullen acht Nederlandse coureurs meedoen aan de 24-uurswedstrijd. De kwalificatie werd al op de woensdagavond gehouden. De beste acht teams van iedere klasse gingen door naar de Hyperpole van de donderdagavond. Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari en Porsche kwamen in de Hypercar-klasse in actie tijdens de sessie die de pole position bepaalde.

Kwalificatie

Robin Frijns deelt de nummer-20 BMW van Team WRT met Sheldon van der Linde en René Rast en kwalificeerde zich als zestiende in de Hypercar-klasse. Nyck de Vries werd laatste, toen ploegmaat Kamui Kobayashi laat op de woensdagavond spinde en vast kwam te staan in de grindbak. Omdat Kobayashi voor een rode vlag zorgde, werden de rondetijden van de nummer-7 Toyota afgepakt. Renger van der Zande kwam wel in de Hyperpole-sessie terecht, nadat hij tweede was geworden in de kwalificatie samen met Sébastien Bourdais en Scott Dixon. In de LMP2-klasse kwalificeerden Bent Viscaal en Nicky Catsburg zich als twaalfde en zestiende, respectievelijk, terwijl Job van Uitert doorging naar de Hyperpole. Morris Schuring, die de WEC-race op Spa-Francorchamps won, werd zestiende in de LMGT3-kwalificatie, terwijl een teamgenoot van Larry ten Voorde wel mee mocht doen aan de Hyperpole.

Hyperpole

Kévin Estre was het snelst in de Hyperpole-sessie onder de Hypercar-deelnemers en bezorgde zo de pole position voor Porsche Penske Motorsport met een rondetijd van 3:24.634. De Cadillacs werden tweede en derde. Alex Lynn was slechts 0.148 seconden langzamer. Bourdais stond op de eerste positie, toen er met nog 7 minuten te gaan met de rode vlaggen werd gezwaaid voor een crash van BMW-coureur Dries Vanthoor. De Fransman mocht de pits niet verlaten toen de sessie werd hervat, want je mag niet tanken in de Hyperpole en de nummer-3 Cadillac had geen benzine meer. Van der Zande zal Le Mans dus vanaf de derde plek aanvangen op zaterdag. Louis Delétraz versloeg Job van Uitert in de LMP2-klasse met 0.610 seconden en sleepte de pole binnen voor AO by TF. Brendan Iribe maakte een spin mee, maar was desondanks het snelst in de LMGT3-klasse in zijn McLaren. Larry ten Voordes ploegmaat Giacomo Petrobelli werd derde voor Ferrari-renstal JWM Motorsport.

