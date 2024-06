Is er bij Red Bull Racing of Visa Cash App RB nog ruimte voor Liam Lawson, die al een paar jaar op zoek is naar een stoeltje in F1. Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull, is het team hem zeker niet vergeten.

De afgelopen weken is er veel gebeurd wat betreft contracten bij Red Bull. Ten eerste werd een paar weken geleden het contract van Sergio Perez verlengd voor twee jaar tot eind 2026. Het zou gaan om een seizoen + de optie voor nog een seizoen. Afgelopen weekend in Canada werd duidelijk dat ook Yuki Tsunoda in 2025 actief blijft bij Red Bull, maar dan bij het zusterteam Visa Cash App RB. Aangezien Max Verstappen nog tot eind 2028 contract heeft, lijkt er voor Lawson dus weinig plek te zijn dit jaar en volgend jaar.

Horner over Lawson bij Red Bull

Tegenover Formu1a.uno zegt Horner dat Red Bull ondanks de recente ontwikkelingen de Nieuw-Zeelander zeker nog niet vergeten is. "Liam ook. Ook hij is een zeer gewaardeerd lid van het team. Hij staat te popelen om te gaan, zit elke sessie te kijken en we weten waartoe hij in staat is." De vraag is: is er een manier voor Lawson om de huidige coureurs onder druk te zetten?

'Druk op de huidige coureurs'

Momenteel is er voor Lawson bij Red Bull dus geen ruimte, terwijl er bij Visa Cash App RB alleen nog ruimte is naast Tsunoda. Het lijkt te gaan tussen Lawson, die vorig jaar indruk maakte toen hij moest invallen voor Daniel Ricciardo bij AlphaTauri, en de man die hij vorig jaar tijdelijk verving: Ricciardo. De Australiër is de laatste tijd in betere vorm en behaald goede resultaten. Ondanks dat stelt Horner dat Lawson ervoor zorgt dat de druk op Ricciardo groot is. "Er is altijd druk op de zittende coureurs."

