Liam Lawson deed vorig seizoen tijdens zijn invalbeurt voor Daniel Ricciardo uitstekende zaken en hoopt in 2025 eindelijk beloond te worden met een plekje op de grid. De jonge coureur geeft aan dat het misschien tijd wordt om verder rond te kijken als Helmut Marko volgens seizoen opnieuw voor de Australiër kiest.

Het team van Visa CashApp Racing Bulls maakte afgelopen week bekend dat Yuki Tsunoda langer aan het team verbonden blijft en daarmee word de Japanner beloond voor zijn uitstekende prestaties van dit seizoen. Inmiddels is ook het stoeltje naast Max Verstappen vergeven aan Sergio Pérez en dus blijft er nog maar één plek binnen de Red Bull-familie over. Daniel Ricciardo liet in Canada weer even een glimp van zijn oude zelf zien, maar wil hij ook in 2025 in de Formule 1 rijden, moet hij constant dergelijke prestaties laten zien. Op de achtergrond is het natuurlijk Lawson die hoopt dat de prestaties van Ricciardo snel weer naar beneden kelderen na zijn puike weekend in Montreal.

Geen idee van situatie

Helmut Marko loopt bovendien natuurlijk het risico dat de talentvolle Nieuw-Zeelander zijn heil ergens anders gaat zoeken, mocht hij komend seizoen wederom gepasseerd worden ten faveure van de op leeftijd rakende Ricciardo. Ook met het oog op Red Bull, waar Verstappen ook niet voor eeuwig door zal gaan, wordt het tijd dat Lawson kilometers gaat maken. Toch weet ook de Nieuw-Zeelander nog niet hoe de vork in de steel zit. "Als ik daar een antwoord op wist, zat ik nu waarschijnlijk in de auto. Ik heb dus geen idee", reageert de jongeling op de vraag van talkSPORT wanneer men hem naar zijn toekomst vraagt.

Ander team?

Lawson vervolgt: "Natuurlijk is op dit moment alles aan het veranderen. Er zijn een hoop coureurs van plek aan het wisselen. Ik weet niet echt waar in de puzzel ik erin ga passen en of ik er überhaupt in ga passen. Het is iets waar ik elke dag naartoe aan het werken ben op dit moment." Onderaan de streep sluit Lawson ook niet uit om de benen te nemen als Red Bull opnieuw voor Ricciardo kiest: "Natuurlijk wil ik heel graag met Red Bull in de Formule 1 racen. Ze zijn het sterkste team en ik rijdt al even bij hen in dienst. Het is mijn zesde Red Bull-jaar. Als ik kon kiezen, zou ik graag voor Red Bull rijden. Maar mijn doel is uiteindelijk een stoeltje. Dus als deze niet beschikbaar is, zou het ook ergens anders kunnen zijn", waarschuwt hij de Red Bull-leiding.

