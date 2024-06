Max Verstappen schreef de enerverende F1 Grand Prix van Canada op zijn naam en terwijl Red Bull Racing de overwinning vierde, werden ze tegelijkertijd op social media beticht van mogelijk vuil spel. Helmut Marko heeft daar zijn mening over klaarliggen.

Verstappen kwam als eerste aan de finish op het Circuit Gilles Villeneuve, maar een gemakkelijke zege was het niet. Hij moest vol het gevecht aangaan met George Russell en Lando Norris in de natte weersomstandigheden. Terwijl de Nederlander aan de kop van het veld aan het strijden was, zat ploegmaat Sergio Pérez ver buiten de punten. Hij was al in Q1 geëlimineerd en lag op de dertiende positie toen hij in bocht 6 crashte. Checo kreeg de instructie om terug te rijden naar de pits. Red Bull gaf toe dat ze een safety car wilden voorkomen, terwijl Verstappen aan de leiding lag. De stewards deelden een gridstraf van drie plekken uit aan Sergio Pérez en een boete van €25.000 voor het creëren van een onveilige situatie, aangezien brokstukken van zijn loshangende achtervleugel op de baan terecht waren gekomen.

Crashgate

Will Buxton vond de boete en de gridstraf niet genoeg, en vergeleek de acties van Red Bull met die van Renault tijdens Crashgate in Singapore. "Persoonlijk vind ik niet dat de consequenties voor het team bij lange na genoeg zijn," legde de F1-analist uit in een inmiddels verwijderde post op X. "Het team gaf toe Pérez verteld te hebben om willens en wetens de regels te overtreden met als gevolg andere coureurs in gevaar te brengen om zo een safety car te voorkomen, waarvan ze wisten dat ze daardoor de overwinning konden verliezen. Draai de uitkomst van de beredenering om en je hebt een team dat een coureur verteld om de regels te overtreden om juist een safety car te veroorzaken om hen aan de overwinning te helpen. Er zit weinig verschil in. Het ene is een gridstraf en een boete. Het andere is Singapore 2008."

Hamilton op drie wielen

Marko heeft de post van Buxton ook gelezen en reageerde: "Daar gaan we niet verder over discussiëren, want we kunnen ons wel over een gridstraf van drie plekken heen zetten," begon de hoofdadviseur van Red Bull bij oe24. "Op dat moment wisten we niet hoe erg de schade was. We konden het niet zien met de camerabeelden die we tot onze beschikking hadden. We wilden dat Checo door bleef rijden, aangezien alles mogelijk was in deze race. En je weet nooit hoeveel brokstukken van de auto gaan vliegen. Anderen zijn doorgereden met meer loshangende onderdelen. Lewis Hamilton won ooit op Silverstone op slechts drie wielen."

