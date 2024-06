Hoewel de buitenwacht wellicht een spannendere keuze had verwacht, is het Sergio Pérez die ook de komende twee seizoenen onder de vlag van Red Bull Racing gaat rijden. De Mexicaan zit momenteel niet in de beste vorm van zijn carrière, maar volgens Giedo van der Garde is 'Checo' nog altijd de beste keuze voor het Oostenrijkse team.

Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen is tevreden over het aanblijven van Pérez. Zo wordt er door de keuze voor de Mexicaan stabiliteit en vooral continuïteit gecreëerd. Zo weet Pérez wat hij aan het team heeft en andersom. Toch zijn er ook kritische geluiden. Zo kan 'Checo' zijn teamgenoot niet bijhouden, maar wordt dat ook niet van hem gevraagd, zolang hij maar als tweede over de streep komt. Tegelijkertijd zorgen de crashes van Pérez wel voor een rekening en Helmut Marko gaf eerder aan dat de schuiver in Monaco weleens de updates van het Oostenrijkse team pijn kan doen.

Pérez prima als tweede rijder

Linksom of rechtsom, 'Checo' draagt nog wel even de overall van Red Bull Racing en in de DRS: De Race Show verdedigt Van Der Garde die beslissing, hoewel hij wel een betere prestatie had verwacht, nu 'Checo' de zekerheid heeft met de contractverlenging. "Eens, maar ze zoeken gewoon stabiliteit. Hij kent het team, hij kent de mensen en het is een prima tweede coureur. Het is interessant omdat ze dan ook de Mexicaanse markt meehebben met Red Bull en er zit ook wat sponsoring achter met Carlos Slim. Dus dat is allemaal een win, win, win-situatie. Hij is als tweede coureur gewoon prima", zo vindt Van Der Garde.

'Hij maakt er wel een potje van momenteel'

Uiteindelijk haalt Verstappen de titels binnen, toch is er natuurlijk ook wel wat steun nodig en dan met name voor het constructeurskampioenschap. "Op dit moment, zolang je Max Verstappen hebt, maakt het helemaal niet uit wie erin zit. Ik denk, nogmaals, dat Pérez daarin een hele goede tweede coureur is. Alleen hij maakt er wel een potje van de afgelopen drie races." Mocht de vorm aanhouden, dan kan Red Bull overigens nog wel van 'Checo' af: "Het ziet er naar uit dat hij ergens in Imola het contract heeft getekend en dat hij nu denkt: 'Ah jongens, twee jaar krijg ik zoveel op de rekening. Als ik even niet goed ga, dan zijn er bepaalde clausules. Als ik eruit gezet word, dan word ik afgekocht.'" Op de vraag of zo'n clausule ook in het contract van Pérez staat, is Van Der Garde duidelijk: "Honderd procent! Als je bijvoorbeeld tien keer op vijf tienden staat van je teamgenoot, dan hebben ze de kans om het contract te verscheuren."

