Het raceweekend in Canada was er eentje om snel te vergeten voor Ferrari. Nog los van de uitvalbeurten was het tempo van de SF-24 niet goed genoeg om uberhaupt een rol van betekenis te spelen en Formu1a.uno meldt dat de Scuderia van plan is om, eerder dan gepland, met updates te gaan komen.

De renstal uit Maranello stelde het eerste grote updatepakket juist uit, nadat bleek dat de eerste versie van de SF-24 het beter deed dan verwacht. Niet in Miami, maar pas in Imola kwam de Scuderia met de verbeterde versie aan. De SF-24 werd extremer in het ontwerp en de 'brievenbus'-opening van de sidepods, die ook al op de RB20 en haar voorganger zat, was duidelijk te zien.

Pakket van Silverstone komt in Barcelona

Het tweede updatepakket wordt komende raceweekend in Barcelona verwacht. In eerste instantie zou dit pakket, volgens het Italiaanse medium, pas in Silverstone worden geïntroduceerd. Het doel is ook duidelijk. Zo wil het technische team onder leiding van aerodynamicus Enrico Cardile de totale belasting van de SF-24 vergroten. Ook komt er een betere compromis op het aerodynamische vlak, om de huidige problemen te verminderen. Naar verwachting kan het team tien punten winnen qua downforce en wordt de auto efficiënter.

Race tegen de klok

Toch wordt het nog geen gemakkelijke opgave. Het is namelijk een race tegen de klok om de updates gereed te hebben voor de grote prijs van Spanje. McLaren bracht eerder dit seizoen ook een groot pakket, maar moest dit verdelen. Zo kreeg Lando Norris in Miami al nieuwe onderdelen, Oscar Piastri kreeg deze pas in Imola. Zo'n situatie wordt bij Ferrari niet uitgesloten, maar het doel blijft momenteel om beide coureurs te voorzien van nieuwe onderdelen.

