Tussen Esteban Ocon en Alpine lijkt het niet meer goed te komen, sinds bekend is geworden dat Fransman aan het einde van het jaar vertrek. In Canada moest Ocon gehoor geven aan teamorder, waar hij allerminst van gecharmeerd was. Teambaas Bruno Famin probeert in gesprek met Motorsport.com de situatie te sussen en stelt dat er geen frictie is.

Ocon sloot in 2020 aan bij Alpine en wist in dat seizoen direct een podiumplek te halen tijdens de Grand Prix van Sakhir. De Fransman en het Franse team leken een perfecte combinatie te zijn en in 2021 kwam het hoogtepunt met de overwinning in Hongarije. Toch ging het team vanaf dat punt steeds verder naar achteren, waarbij er binnen een paar jaar tijd diverse grote namen vertrokken. Otmar Szafnauer werd als teambaas aan de kant gezet. Fernando Alonso kreeg niet de deal die hij wilde en verkaste naar Aston Martin. De opvolger, voormalig reservecoureur Oscar Piastri kreeg daarom promotie, maar had al getekend voor McLaren. Het tekent de rommelige situatie bij het team die Ocon aan het einde van 2024 gaat verlaten.

Ocon witheet na teamorder

Ocon en teamgenoot Pierre Gasly zijn niet de beste vrienden, maar laatstgenoemde liet in Canada weten dat de relatie nog wel professioneel was. Tijdens de Grand Prix van Canada kon Ocon niet voorbij Daniel Ricciardo komen en kreeg daarom de opdracht om Gasly er voorbij te laten, zodat hij een poging kon doen. Dat lukte Gasly uiteindelijk ook niet, maar Ocon kreeg het plekje niet terug. Dat zorgde vervolgens voor een uitbrander aan het adres van Alpine, voor de camera van Sky Sports F1, waarbij ook nog de vraag werd gesteld of de behandeling er misschien is gekomen omdat Ocon toch al vertrekt. De Fransman gaf Alpine het voordeel van de twijfel, maar deed dat wel een cynische glimlach.

Niemand is groter dan het team

Teambaas Famin denkt echter alleen aan het teambelang en hecht weinig waarde aan de kritiek van Ocon. "Er is niet echt frictie. Ze zijn coureurs en als je welke coureur dan ook vraagt om zijn positie af te staan aan zijn teamgenoot, dan is dat niet gemakkelijk." Famin zag echter geen andere mogelijkheid: "We hebben het echter gedaan in het belang van het team. Esteban was denk ik in gevecht met zijn energiemanagement. Hij verbruikte best veel energie en vervolgens zaten de twee Haas-bolides op onze staart. Esteban hield iedereen op en op tv was het best duidelijk." Ocon zat simpelweg nog in het heetst van de strijd toen hij voor de camera van het Britse medium tekeerging, zo vermoedt Famin: "Na afloop van de race zeggen ze dingen, maar een dag later kijken we er anders tegenaan." Daarnaast is niemand groter dan het team: "Ze strijden voor hun eigen resultaat en hun eigen loopbaan. Maar bij Alpine is het heel duidelijk dat er maar één doel is: het belang van het team staat voorop."

