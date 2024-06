Het team van Red Bull Racing zal Canada verlaten zijn met een lach en een traan. Max Verstappen liet zijn absolute kwaliteiten zien met een geweldige race, terwijl Sergio Pérez een domper van jewelste beleefde. Volgens Martin Brundle kon het contrast tussen de twee teamgenoten haast niet groter.

Red Bull hoopte na de belabberd verlopen Grand Prix van Monaco terug te slaan in Canada en deels is het team daar ook in geslaagd. Hoewel men niet over de snelste auto leek te beschikken, was het Verstappen die maar weer eens liet zien uit het juiste racehout gesneden te zijn. Onder zeer verraderlijke en wisselende omstandigheden, hield de drievoudig wereldkampioen zijn hoofd het koelst van alle coureurs en kwam hij uiteindelijk na een lange en zware Grand Prix als eerste over de streep op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal.

Verstappen op een voetstuk

De prestaties van Verstappen kunnen ook bij Brundle op veel applaus rekenen. De voormalig coureur stipt aan dat de race veel verhalen kende, veel coureurs dachten te kunnen winnen, maar het tóch weer Verstappen was die liet zien de beste te zijn: "Ondanks alle uitdagingen met het weer, rivalen en safety cars, reed Verstappen weergaloos naar alweer zijn zestigste overwinning in de Formule 1. Achter hem was het een lang verhaal van 'Zou gemoeten hebben, zou willen en had gekund', om de beroemde Beverley Knight maar te citeren. Het was de regerend wereldkampioen die het gewoon simpelweg deed", schrijft hij lovend in zijn column voor Sky Sports.

Pérez de wind van voren

Aan de andere kant komt teammaat Pérez er een stuk minder vanaf. De Mexicaanse coureur verlengde deze week zijn contract bij het team, hoopte het vertrouwen terug te betalen, maar faalde hopeloos met een weekend om snel te vergeten: "Het leek het akelige weekend van Sergio Pérez er nóg slechter uitzien. Hij kwalificeerde slecht, beschadigde zijn voorvleugel met een moment in bocht twee, wist niet echt naar voren te rijden en spinde uiteindelijk naar een DNF toe. Au", zo klinken de harde woorden van de analist richting de coureur uit Guadalajara ten slotte.

