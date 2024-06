Helmut Marko noemt niet Max Verstappen en Sergio Pérez als hij gevraagd wordt naar de sterkste line-up op de Formule 1-grid, maar wijst in plaats daarvan naar het duo van McLaren. En dat zal waarschijnlijk weinig met de performance van de Nederlander te maken hebben.

Sergio Pérez kende een draak van een weekend Canada en eindigde de negende ronde van het Formule 1-seizoen uiteindelijk met een DNF achter zijn naam. De Mexicaan zette recent zijn handtekening onder een nieuwe tweejarige deal bij Red Bull Racing, maar heeft die blijk van vertrouwen van het team vooralsnog niet uit weten te betalen. Max Verstappen leek zich al te verspreken toen hij op de persconferentie na afloop van de race zei dat McLaren wél met twee auto's vecht, en ook Red Bull-topman Helmut Marko beet niet op zijn tong bij het geven van commentaar op het optreden van Pérez.

Marko kritisch richting Pérez

"Het heeft niks met de auto te maken, kijk maar naar Max", aldus Marko, doelend op de overwinning van Verstappen in Montreal. "Het is veel meer iets psychologisch. Als de omstandigheden veranderen, is het voor hem een stuk lastiger. Het feit dat dit alweer de derde keer is, maakt het wel pijnlijk." Pérez staat momenteel met 107 punten op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap, waar Verstappen met 194 punten aan de leiding gaat.

Beste rijdersduo Formule 1

Als Marko in gesprek met de Canadese krant Journal de Montreal de vraag krijgt welk team op dit moment het sterkste rijdersduo heeft, wijst de Oostenrijker opvallend genoeg niet naar zijn eigen team: "Dan zeg ik Lando Norris en Oscar Piastri bij McLaren", klinkt het. "Ze zijn jong en hongering, en op het moment kunnen ze het heel goed met elkaar vinden en werken ze erg goed samen." En die beslissing zal weinig met de performance met de drievoudig wereldkampioen uit Nederland te maken hebben.

