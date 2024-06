De organisatie van de F1 Grand Prix van Canada, de zogeheten Octane Racing Group, is naar de stewards gefloten door de FIA. Er zouden fans op de baan hebben gestaan voor het vallen van de finishvlag.

De wedstrijdleiding heeft het er maar druk mee op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Max Verstappen won de race voor Lando Norris, en George Russell maakte het podium af. Of de Mercedes-coureur die derde plek mag behouden, is nog maar even de vraag. Hij en Oscar Piastri moesten zich namelijk melden om 23:10 uur Nederlandse tijd melden bij de stewards vanwege contact in de laatste chicane tijdens de slotfase van de race. Ook Yuki Tsunoda en Sergio Pérez zijn aan de beurt geweest. Tsunoda vanwege het te laat aankomen bij het nationale volkslied voor de start van de race en Pérez vanwege het terugrijden naar de pits, terwijl zijn achtervleugel loshing na een crash in bocht 6.

Track invasion

Naast de vier coureurs is ook de organisatie van de Grand Prix op het matje geroepen. De Octane Racing Group staat om 23:40 uur Nederlandse tijd op de planning bij de stewards van de FIA. Er zouden namelijk fans op de baan hebben gestaan, terwijl de race nog niet was afgelopen - een zogeheten track invasion.

Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in de Formule 1. Tijdens de laatste ronde van de Australische Grand Prix van 2023 stonden er ook fans op de baan. De FIA verplichtte de organisatie in Melbourne om maandenlang zichzelf te onderzoeken en vervolgens actie te ondernemen. Een van de veiligheidsmaatregelen was dat ze niet meer toe zouden staan dat fans de baan op mochten ná de finish, iets dat we bijvoorbeeld ook in Monza vaak zien na de Italiaanse Grand Prix.

