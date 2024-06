De finishvlag is gevallen na de F1 Grand Prix van Canada. Max Verstappen heeft de race in Montreal op zijn naam geschreven. George Russell kwam op het podium terecht, maar zijn derde plek is in gevaar. Hij en drie andere coureurs zijn op het matje geroepen door de FIA.

Verstappen won voor de zesde keer dit seizoen, maar het was een race waarin de Red Bull-coureur echt het gevecht aan moest gaan. De regen zorgde voor lastige baanomstandigheden en onvoorspelbare strategieën. Na gevechten met Lando Norris en Russell kwam de Nederlander als eerste over de streep. Russell leek het podium te verspillen in een strijd met Oscar Piastri, maar hij wist niet alleen de Australiër maar ook Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton terug te pakken. Het is het eerste podium van het seizoen voor het team van Toto Wolff.

Crashes en volkslied

Of Russell zijn derde plek mag behouden, is nog even afwachten. Er was namelijk contact tussen hem en Piastri in de laatste chicane. Het kan een overschrijding zijn van Appendix L, hoofdstuk IV, artikel 2d van de International Sporting Code van de FIA. Of de stewards besluiten dat Russell op Piastri instuurde of dat Piastri te wijd ging en Russell raakte, wordt om 23:10 uur Nederlandse tijd besproken bij de wedstrijdleiding.

Ook Sergio Pérez moet zich melden bij de stewards. De Red Bull-coureur maakte een belabberde dag mee en bevond zich nooit in de buurt van de punten. Het ging van kwaad tot erger toen hij in de slotfase crashte in bocht 6. Hij reed terug naar de pits met een gebroken achtervleugel. Het besturen van de auto in een onveilige staat is mogelijk een overtreding van artikel 34.14e van het sportief reglement.

De vierde coureur die op het matje is geroepen is Yuki Tsunoda. De Japanner die gisteren een contractverlenging bij VCARB officieel kon maken, kwam te laat aan bij het nationale volkslied voor de start van de race, en ook dat is in overtreding van het sportief reglement. Om precies te zijn gaat het om artikel 19.4b. Tsunoda moest zich om 22:30 uur Nederlandse tijd melden. Pérez is om 22:50 uur aan de beurt.

