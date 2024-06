Olav Mol is van mening dat er meer aan de hand is bij Red Bull Racing dan de sportieve problemen die Max Vertstappen, Sergio Pérez en Red Bull Racing de afgelopen raceweekenden ervaren. Ook tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Canada heeft het team het lastig, waarbij Mol ziet dat de betrouwbaarheid ze nu ook begint op te spelen.

Tijdens de hoogtepunten van de kwalificatie in Canada op Ziggo Sport zegt Mol na de spectaculaire en veelbewogen kwalificatie in Montreal dat het rondje van Verstappen in Q3 ongelooflijk was gezien de omstandigheden. "Wat een ongelooflijk knap rondje. Hij zat te hannesen, die vrijdag kon je afschrijven. Daarna was er het probleem met de ERS. Dat je dat er dan [tijdens Q3] uit weet te slepen, is superknap. Maar normaal zou dat hem drie tienden voorsprong hebben gegeven. Dat zit er niet meer in. Die overspeed is er niet meer."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen verwacht later dit seizoen nog een straf te krijgen door vervanging MGU-K

Zorgen om betrouwbaarheid RB20 Red Bull?

Mol ziet dat Red Bull het lastig heeft met de kerbstones en dat ze het maar niet voor elkaar krijgen om het stuiteren onder controle te krijgen, maar beweert dat het team problemen met de betrouwbaarheid van de auto er niet bij kan hebben. "Als dat nu mee gaat spelen dan denk je: nou. De komende drie races gaan heel belangrijk worden. We moeten niet vergeten dat hij al een nulresultaat heeft dit jaar. En betrouwbaarheid is, zoals we in 2023 ook zagen, een deel van de gouden sleutel."

OOK INTERESSANT: Verstappen gaat regendansje doen: "Dan kan het heel interessant worden"

Meer aan de hand dan alleen sportieve problemen bij Red Bull?

Over de teamgenoot van Verstappen, Sergio Pérez, die niet verder kwam dan P16 tijdens de kwalificatie in Canada en na Q1 al klaar was, kan Mol moeilijk iets goeds zeggen. Toch denkt hij dat ook de Mexicaan last heeft van alles wat er momenteel aan de hand is bij Red Bull. "Een goed rondje aan elkaar knopen op deze baan blijkt heel moeilijk te zijn. Iedereen leek op zoek te zijn naar de sweet spot van die banden, en het lukte niet iedereen om die te vinden. Dus het is extra pijnlijk dat Pérez, met een gouden contract in zijn kont, die niet vindt. Dat vind ik vrij schokkend." Toch denkt Mol dus ook dat de onrust binnen Red Bull een rol speelt. "Als er gerommel is binnen de organisatie, is het probleem vrij moeilijk te pinpointen. Het rondje dat Max reed, zou hem normaal een voorsprong opleverden, dus er is toch wat meer aan de hand."

Gerelateerd