We zitten om 23:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de tweede vrije training op het snelle Circuit Gilles Villeneuve. De Grand Prix van Canada is de negende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 53e maal gehouden worden in het Noord-Amerikaanse land en voor de 43e keer in Montreal. Het is 21°C en er ligt regen op de loer. De tweede vrije training voor de eerste Grand Prix van Canada gaat bijna van start. Wie gaat de snelste tijd pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Canada Sort by: Latest Oldest Finishvlag valt 🏁 De finishvlag wordt gezwaaid op het Circuit Gilles Villeneuve. Vrije Training 2 komt ten einde met Fernando Alonso aan kop met een 1:15.810. Op zaterdag zal het draaien om de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada, maar eerst hebben we nog Vrije Training 3 om 18:30 uur Nederlandse tijd. Tot dan! Slotfase VT2 We zitten in de lastige fase waarin het te droog lijkt te worden voor intermediates, maar het is te nat voor slicks. Gelukkig voor de coureurs hoeven ze het nog maar drie minuutjes uit te houden op het Circuit Gilles Villeneuve. 1. Alonso 2. Russell 3. Stroll 4. Leclerc 5. Ricciardo 6. Magnussen 7. Hamilton 8. Tsunoda 9. Albon 10. Pérez 11. Ocon 12. Sargeant 13. Sainz 14. Bottas 15. Hülkenberg 16. Piastri 17. Zhou 18. Verstappen 19. Gasly 20. Norris Verstappen niet meer in actie Dit is waarom Max Verstappen niet meer in actie komt tijdens de tweede vrije training. 👇 Leclerc doet een donut 🍩 De regen lijkt inmiddels weer gestopt, terwijl bijna het hele veld op de intermediates rijdt. Glad is het wel, zo laat Charles Leclerc zien die spint in de haarspeldbocht. De Monegask maakt er een mooie donut van en gaat weer verder zonder problemen. Stroll ook op de inters Vanwege de regen komt ook Lance Stroll naar buiten op de intermediates. De thuisheld klokt een rondetijd van 1:30.885 en is dus vijftien seconden langzamer dan teamgenoot Fernando Alonso, toen de baan nog droog was. Geheim bij Red Bull Red Bull Racing is bezig met de RB20 van Max Verstappen uit elkaar te halen. Je mag de garagedeur tijdens een trainingssessie niet sluiten en dus staan er personeelsleden van de energiedrankfabrikant de opening van de garage te blokkeren, zodat niemand kan zien wat er gebeurt. Eindelijk weer actie op de baan Het is echt gaan regenen nu en dus kwam iedereen naar binnen met nog 30 minuten te gaan. Nu met 19 minuten op de klok komt eindelijk iemand weer naar buiten. Het is Esteban Ocon op de intermediates, gevolgd door Fernando Alonso, ook op de groene band. Spanning bij Red Bull ⚡ Red Bull Racing moet op onderzoek uit om te kijken wat er mis is met de RB20 van Max Verstappen. Hij kwam met een rookpluim de pitstraat in en de auto was, vanwege de elektriciteit van het hybridesysteem, niet veilig om aan te raken. De gele waarschuwingstape is nu weggehaald en de monteurs zijn hard aan de slag gegaan. Stand halverwege sessie Fernando Alonso heeft de eerste tijd van Charles Leclerc weer kunnen afpakken. Het is nog steeds donker en het blijft hier en daar wat druppelen. 1. Alonso 2. Russell 3. Stroll 4. Leclerc 5. Ricciardo 6. Magnussen 7. Hamilton 8. Tsunoda 9. Albon 10. Pérez 11. Ocon 12. Sargeant 13. Sainz 14. Bottas 15. Hülkenberg 16. Piastri 17. Zhou 18. Verstappen 19. Gasly 20. Norris Problemen bij Verstappen Naast dat de Red Bull van Max Verstappen rook, mag ook niemand de auto momenteel aanraken. Er hangt gele tape rondom de RB20 met een waarschuwing. Het team is bang dat er iets mis is met het elektrische systeem van de power unit. Leclerc naar P1 Charles Leclerc gaat op de mediums naar de eerste tijd met een 1:16.556. Hij is daarmee 0.112 seconden sneller dan Fernando Alonso. Verstappen ruikt rook 🔥 Max Verstappen keert terug naar de pits en stapt zo snel mogelijk uit. Hij zegt rook te ruiken. Verstappen eindelijk in actie Max Verstappen komt eventjes in de top vijf terecht achter Fernando Alonso, Lance Stroll, Charles Leclerc en Alexander Albon, maar door Lewis Hamilton en Kevin Magnussen valt de Nederlander momenteel terug naar P7. Hij is 1.476 seconden langzamer dan Alonso. Albon bijna in de muur Alexander Albon komt met een flinke drift het rechte stuk op en raakt met zijn Williams bijna de Wall of Champions. Ondertussen gaat Fernando Alonso nog sneller met een 1:17.835. Aston Martin één-twee Lance Stroll gaat het snelst met een 1:19.841, maar zijn ploegmaat Fernando Alonso verbetert vervolgens flink met een 1:18.662. Load more

