De tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Canada was na iets meer dan tien minuten al voorbij voor Max Verstappen en zijn kant van de Red Bull Racing-garage. De motor van de Nederlander begaf het.

Voorafgaand aan het weekend had Red Bull Racing voor de tweede keer dit seizoen de motor van de drievoudig wereldkampioen vervangen, iets wat ook voor Sergio Pérez bleek te gelden. Met deze motor reed Verstappen amper rondjes tijdens VT1, maar tijdens VT2 was er meer tijd om kilometers te maken omdat het wat droger was en de baan goed genoeg was voor softs of mediums. Nadat de beginfase van de sessie amper was begonnen en Verstappen vier rondjes had gereden, begonnen de problemen.

Motor Verstappen houdt het niet lang vol

Op beelden is duidelijk dat de auto van Verstappen niet meer functioneerde en er rook uit de RB20 kwam waar Verstappen de afgelopen raceweekenden al zo mee loopt te vechten. Het bleek de nieuwe motor te zijn die Red Bull er net ingezet had. Nadat hij een tijdje in de garage stond, bleek zijn sessie al voorbij te zijn en konden de monteurs aan de slag om te redden wat er te redden viel. Red Bull maakte bekend dat het om de ERS gaat, het Energy Recovery System. De vraag is of de motor nog bruikbaar is. Zo niet, dan gaat het team waarschijnlijk verder met één van de twee oude motoren voor de rest van het weekend, alhoewel een vierde motor, en dus een derde wissel, nog geen gridstraf op zou leveren voor Verstappen. Hij zou dan wel aan het maximale aantal zitten voor 2024, na negen races.

