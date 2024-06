Sergio Pérez heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe tweejarige deal bij Red Bull Racing, waarmee hij tot eind 2026 voor de renstal uit zal komen. Waarom heeft de Oostenrijkse grootmacht deze beslissing genomen en wat is de impact hiervan op de coureursmarkt? We nemen het onder de loep.

Sergio Pérez zal ook in 2025 én 2026 in de Formule 1 uitkomen namens Red Bull Racing, waar hij opnieuw plaats zal nemen naast Max Verstappen. Dat maakte de renstal uit Milton Keynes op dinsdag bekend. Het nieuws dat Pérez een contractverlenging heeft getekend hing al even in de lucht, maar toch is het een enigszins opvallende beslissing. Met name vanwege het feit dat de 34-jarige Mexicaan een tweejarige deal heeft getekend, terwijl Red Bull-topman Helmut Marko en teambaas Christian Horner eerder niet onder stoelen of banken staken de voorkeur te geven aan een eenjarige verlenging.

Meerjarige contractverlenging Sergio Pérez

Pérez eindigde afgelopen seizoen op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, achter Max Verstappen. Dit leverde Red Bull Racing het eerste ééntweetje uit de geschiedenis van het team op, een logischerwijs erg belangrijk resultaat. De achterstand van de Mexicaan op Verstappen bedroeg echter maar liefst 290 punten. En waar Verstappen negentien races won, won Pérez er twee. Na een zeer teleurstellende reeks in Europa stond de toekomst van Pérez bij het team zelfs ter discussie.

Na een goed begin aan het huidige seizoen kent Pérez nu opnieuw een vormdip. Alhoewel de coureur uit Guadalajara na acht races vier podiumplaatsen op zijn naam heeft staan, staat hij momenteel met 107 punten op de vijfde plaats in het kampioenschap, waar Verstappen met 169 punten aan kop gaat. Daarnaast is hij opnieuw slecht aan het Europese deel van het seizoen begonnen, waardoor sommigen zich afvragen of het verval qua performance opnieuw zal worden ingezet. Dit zorgt voor vraagtekens onder fans van de sport bij de beslissing van Red Bull Racing om Pérez met twee jaar te verlengen, omdat velen graag hadden gezien dat het tweede stoeltje zou gaan naar iemand die een grotere uitdaging voor Verstappen kan vormen.

Competitiever veld in de Formule 1

Ook kan je je afvragen of Red Bull Racing zelf niet ook behoefte heeft aan een sterkere tweede coureur. Het veld is dit seizoen een stuk dichter bij elkaar komen te liggen dan afgelopen jaar. Waar Verstappen in 2023 in zijn eentje genoeg punten scoorde om het constructeurskampioenschap te winnen, zal dat dit jaar aanzienlijk minder makkelijk gaan. De voorsprong van Red Bull Racing op Ferrari bedraagt momenteel slechts 24 punten, en dus zijn er goede resultaten van beide auto's nodig om de voorsprong op de sterk ogende Italiaanse grootmacht verder uit te kunnen bouwen.

Logische beslissing vanuit Red Bull-perspectief

Allemaal legitieme punten, maar vanuit Red Bull-perspectief is de beslissing om door te gaan met Pérez vrij eenvoudig te verantwoorden. Naas dat de Mexicaan echt geen pannenkoek is achter het stuur, wil je als team überhaupt geen twee coureurs die nek aan nek met elkaar gaan. Als Verstappen en Pérez iedere race elkaar het vuur aan de schenen zouden leggen, is de kans op brokken veel groter. Voor Red Bull Racing is het dus ideaal om een coureur naast Verstappen te hebben die tweede weet te worden in het kampioenschap, maar niet tijdens alle weekenden aan weet te haken bij de drievoudig wereldkampioen. De enige kanttekening hierbij is de vraag of Pérez tweede weet te worden, in een competitiever veld.

Ontsnappingsclausule?

Daarnaast weten we niet of Red Bull Racing een clausule in de tweejarige deal van Pérez op heeft laten nemen, waarmee ze eventueel vroegtijdig afscheid van de Mexicaan kunnen nemen. Bijvoorbeeld als hij geen tweede wordt in het wereldkampioenschap. Door deze clausule buiten de media te houden wordt de druk op de schouders van Pérez weggenomen, terwijl Red Bull Racing een uitweg heeft, mocht Pérez niet leveren. Marko vertelde recent nog dat het Verstappen is die het maximale uit de auto weet te halen, en dat zonder hem de dominantie van Red Bull Racing aanzienlijk minder zou zijn. Het team kan er dus ook voor kiezen om de komende jaren maximaal in te zetten op het winnen van het wereldkampioenschap voor de coureurs met de Limburger.

Steun aan Horner te midden van machtsstrijd

Wat ook meegespeeld kan hebben bij de contractverlenging van Pérez - al is het net als bovengenoemde clausule slechts giswerk - is dat hij zich de afgelopen maanden zeer loyaal heeft opgesteld richting teambaas Horner. Het is een publiek geheim dat we de afgelopen maanden getuige zijn geweest van een machtsstrijd waarbij werd geprobeerd om Horner ten val te brengen. En waar Verstappen en zijn vertrouwelingen hun steun richting Marko uitspraken en zich daarmee tegen Horner keerden, sprak Pérez zijn steun aan de teambaas uit. Het is dus niet ondenkbaar dat dit heeft meegespeeld bij de input van Horner omtrent een beslissing.

Ook is Pérez op financieel gebied een belangrijke speler voor Red Bull Racing. De Mexicaan brengt een enorme hoeveelheid sponsorgeld met zich mee en is daarnaast immens populair in zijn thuisland. Alhoewel Verstappen een drievoudig wereldkampioen is, wordt er naar verluidt aanzienlijk meer Red Bull-merchandise van Pérez verkocht. Al met al is Pérez dus een belangrijke factor voor Red Bull Racing, en dus is zijn contractverlenging niet uit de lucht gegrepen.

Impact op rijdersmarkt

Wel heeft het een grote impact op de rijdersmarkt. Deze moet noodgedwongen in beweging komen, nu het meest gewilde stoeltje niet meer vrij is. Qua coureurs is de grootste naam op de markt die van Carlos Sainz, en de Spanjaard ziet een interessante optie nu verdwijnen. In het geruchtencircuit wordt Sainz vooral aan Audi en Williams gelinkt, en dat heeft weer gevolgen voor Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Pierre Gasly en Kevin Magnussen. Vier coureurs die niet per se kansloos lijken voor een nieuw contract in 2025, maar niet snel boven Sainz geschaard zullen worden.

Indirect afscheid van Yuki Tsunoda

Red Bull heeft ook indirect afscheid genomen van Yuki Tsunoda. De Japanner is bezig aan een zeer sterk seizoen bij zusterteam Visa Cash App RB, maar maakt met de verlenging van Pérez voor 2027 geen aanspraak meer op een zitje bij het hoofdteam. Je kan er dus rustig geld op inzetten dat Tsunoda buiten de Red Bull-familie gaat kijken. Zo wordt hij gelinkt aan Aston Martin waar in 2026 een Japanse Honda in komt te liggen, maar ook Alpine en Williams zouden opties kunnen zijn. In ieder geval is de kans groot dat Red Bull nu een coureur kwijt zal raken die vanaf het begin is opgeleid door de energiedrankgigant. Daarmee gaat een indrukwekkende protegé verloren, wat de kansen voor de vier bovengenoemde heren ook niet ten goede komt.

