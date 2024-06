Sergio Pérez is ook volgend seizoen weer actief bij het team van Red Bull Racing en één van de redenen achter zijn langere verblijf zal ongetwijfeld het lucratieve plaatje voor het Oostenrijkse team. Carlos Slim, één van de grootste geldschieters achter de teamgenoot van Max Verstappen, spreekt zich uit over de gloednieuwe deal.

Het leek er al een aantal dagen aan te komen, maar nu is het daadwerkelijk een feit: Pérez verlengt zijn contract bij het team van Red Bull en zit ook volgend seizoen weer naast Verstappen. Het verlengen van de Mexicaanse coureur is niet geheel onomstreden. Sommige Red Bull-fans vinden dat de man uit Guadalajara simpelweg niet het gewenste niveau heeft om bij een topteam als Red Bull te rijden en men vreest dat men de handen vol krijgt met het binnenhalen van de constructeurskampioenschappen, zeker nu Ferrari en McLaren een puike inhaalslag weten te maken. Eén van de belangrijke redenen voor het verlengen van Pérez zal echter ook liggen bij het financiële geweld achter de Mexicaan.

Intelligente actie

Eén van de grote mannen achter Pérez is de Mexicaanse zakenman Carlos Slim. Hij is goed voor een geschat vermogen van 93,9 miljard in Amerikaanse dollars en speelt een belangrijke rol in de sponsoring van Pérez. Na het verlengen van het contract van de Mexicaan bij Red Bull spreekt de oprichter van Escudería Telmex zich uit: "Het is een zeer inteligente actie van het team. We weten dat de auto vanaf 2026 verandert, dus is het voor beide partijen belangrijk om continuïteit te hebben in het werk. Checo is een coureur met veel ervaring. Bovendien zal hij met met zijn resultaten uit het verleden in het constructeurskampioenschap bij het halen van de tweede plaats een belangrijke rol spelen in de overgang met de aanstaande veranderingen", zo vertelt de 84-jarige Slim tegenover Claro Sports.

Geen bemoeienis

Slim ontkent vervolgens betrokkenheid bij onderhandelingen: "Het was een onderhandeling tussen hen. We hebben altijd zeer goede communicatie gehad met het team, maar ze werkten zelf aan de directe onderhandeling. Ik denk dat het heel goed nieuws is." De zakenman denkt dat Red Bull nog veel plezier beleeft aan Pérez: "Hij heeft het laten zien sinds het moment dat hij arriveerde, sinds het eerste jaar waarin hij Verstappen hielp de titel te pakken. Als de auto competitief is, heeft Checo altijd laten zien dat hij er staat. Dit jaar zit hij er - afgezien van de laatste races - steeds vanaf de eerste training dichtbij. Ik denk dat er geweldige races aan zitten te komen voor hem", besluit Slim.

