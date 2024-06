Volgens James Vowles, teambaas van Williams, is er op dit moment 'geen enkel onderdeel' waar de Brit tevreden over is. Williams kent nog geen uitstekend seizoen en Vowles moet dan ook toegeven dat hij nog geen kampioenschapsonderdeel ziet in de huidige auto.

In gesprek met Motorsport.com zegt Vowles dat hij niet verwacht dat iemand in 2026 het minimumgewicht gaat halen, maar hij is er wel zeker van dat Williams tegen die tijd klaar zal zijn voor de nieuwe reglementen. "Ik denk dat we rond die tijd in een goede positie zitten wat betreft het gewicht van de auto. Maar 2026 heeft een interessante regelgeving die gewicht beloont zoals nooit eerder is gebeurd, tijdens welk kampioenschap dan ook. Het minimumgewicht ligt zo laag, ik denk niet dat iemand dat kan halen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Plooij weet het zeker: "Ocon gaat echt naar Haas"

Vowles wil met Williams meer downforce aan de auto toevoegen

Volgens Vowles is het belangrijk dat Williams in de tussentijd ervoor zorgt dat het constant mogelijk is om snelheid, stabiliteit en downforce toe te voegen aan de auto om zo stappen voorwaarts te kunnen maken en niet stil te staan. "We moeten ervoor zorgen dat we een auto hebben waar we constant downforce aan toe kunnen voegen in de windtunnel. Dat moet op hoog tempo. Zo kom je op een competitief niveau en dat is wat je moet willen."

OOK INTERESSANT: Red Bull Racing maakt tijdstip bekend van grote onthulling die vandaag plaatsvindt

Vowles bij Williams ontevreden over elk onderdeel van de auto

Vowles stelt vervolgens wel dat hij over geen enkel onderdeel nog tevreden is. "Op dit moment is er niet één onderdeel van het team waar ik echt tevreden over ben. Geen enkel onderdeel laat me denken dat we mee kunnen doen in het kampioenschap. Dat klinkt hard, maar het is de waarheid. Iedereen weet dat gewicht een belangrijk onderdeel is, maar er is nog veel meer dat aangepakt en opgelost moet worden, dat heb ik altijd al gezegd."

Gerelateerd