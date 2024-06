Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gaat er niet vanuit dat het aanstellen van twee nummer één coureurs vanaf 2025 problemen gaat opleveren binnen het Italiaanse team. Vanaf volgend seizoen zullen Lewis Hamilton en Charles Leclerc namelijk de kleuren van Ferrari gaan verdedigen.

Onder leiding van Vasseur hoopt Ferrari weer kampioenschapsgoud te kunnen behalen. Daarvoor heeft de renstal diverse knappe koppen binnengehaald en het concept lijkt anno 2024 ook te werken. Zo wist Leclerc de race in Monaco nog te winnen, maar Ferrari zit er, net als McLaren, dit jaar goed bij. Vanaf volgend seizoen hoopt de Scuderia dan echt mee te gaan dingen om de hoofdprijzen en daar zal Hamilton zich ook bij melden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Canada

Twee topcoureurs biedt voordelen

In gesprek met Motorsport.com gaat Vasseur in op de dynamiek die volgend jaar binnen zijn renstal zal hangen. Op de vraag of het duo elkaar nog kan dwarszitten, is de Franse teambaas duidelijk: "Ik denk het niet, want ik denk dat je een soort wederzijds voordeel hebt in het team, en we halen waarschijnlijk meer punten met twee coureurs dan met anderhalf." Twee topcoureurs kunnen elkaar in de weg zitten, maar Vasseur belicht vooral de positieve kant. "Ik ben er echt van overtuigd dat ik liever twee sterke heb, dan niet. Maar ik weet zeker dat het potentieel aan punten voor het team met twee goede coureurs veel hoger is dan met anderhalf. Dat is mijn mening."

OOK INTERESSANT: Waché gaat in op tijdperk na Newey: "We kijken vooruit"

Sainz is echte professional

Op dit moment kan Leclerc het goed vinden met Carlos Sainz, maar laatstgenoemde zal eind 2024 moet vertrekken om plaats te maken voor Hamilton. De Spanjaard wordt in verband gebracht met diverse team, maar er is voorlopig nog geen duidelijkheid over de toekomst van Sainz. Het huidige seizoen rijdt de drievoudig racewinnaar, ondanks de wetenschap dat hij moet vertrekken, als professional uit. "Hij is een megaprofessional, volledig toegewijd en hij doet het geweldig. Ik ben ervan overtuigd dat het zo blijft tot het einde van 2024", aldus Vasseur.

Gerelateerd