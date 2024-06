Red Bull-technisch directeur Pierre Waché gaat in gesprek met Formula1.com in op het feit dat Adrian Newey geen onderdeel meer is van het technische team. Daarnaast wijst hij naar de sportieve uitdaging dat het 2026-reglement creëert.

In 2026 breekt er een nieuw tijdperk Formule 1 aan, waarbij het motorvermogen voor vijftig procent uit de elektrische componenten moeten komen, de andere vijftig procent komt uit de 'ouderwetse' verbrandingsmotor. Dat tijdperk Formule 1 zal het team van Red Bull Racing echter wel zonder Newey aan moeten gaan, want die heeft vorige maand aangekondigd dat hij vertrekt bij het Oostenrijkse team. Volgens Waché is het een aderlating, maar hij benadrukt dat het team gefocust is om succes te behalen in het nieuwe tijdperk.

Invloed Newey

Op de vraag of Red Bull ook zonder de hulp van Newey succes kan behalen, reageert Waché: "Ik denk dat het technische team enorm gefocust is op de auto en op de prestaties. Voor het huidige jaar en de ontwikkeling van volgend jaar hebben we drie auto's om aan te werken, [ook met] 2026 is dat een grote verandering." Dat Newey vertrekt, verandert daar niets aan. "Als persoon houden mensen van [Newey], en hij gaat weg... maar in alle eerlijkheid zijn we gefocust op onze taak."

2026-reglement

Die focus is dan ook nodig, want het 2026-reglement moet nog worden uitgevogeld: "We kijken vooruit, want hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je kunt anticiperen op sommige problemen." De ontwikkeling van de 2026-wagen, mag pas in 2025 starten, zo werd in december door de World Motor Sport Council bekrachtigd. "We kunnen pas begin volgend jaar aan de aerodynamische kant werken, daarna bereiden we ons voor. De motor is ook een grote uitdaging voor ons, maar het ziet er veelbelovend uit", zo heeft hij vertrouwen in de Red Bull Powertrains-krachtbron. Voorlopig moet hij zijn tijd efficiënt indelen: "We werken er zeker aan en de grootste uitdaging is hoe we een balans kunnen vinden tussen al deze [huidige en toekomstige] projecten."

