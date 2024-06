Esteban Ocon vertrekt aan het eind van dit seizoen bij het team van Alpine. Daarmee wordt er een punt achter de dan vijfjarige samenwerking gezet. En dus luidt de vraag, welke opties heeft de Fransman voor vanaf 2025 in de Formule 1?

Het Formule 1-team van Alpine maakte op maandag bekend dat in overeenstemming met Esteban Ocon is besloten om het contract van de Fransman, dat loopt tot eind 2024, niet te verlengen. Dat nieuws komt niet als een grote verrassing. In de wandelgangen klinken al langer geluiden dat het niet meer botert tussen beide partijen en de woorden van teambaas Bruno Famin na afloop van de Grand Prix van Monaco waren weinig hoopgevend. Ocon veroorzaakte in het prinsdom een crash met teammaat Pierre Gasly, waarna Famin op liet tekenen dat er consequenties zouden volgen.

Ocon en Alpine zetten punt achter samenwerking

Of het incident in Monaco een direct verband houdt met de beslissing om niet met elkaar verder te gaan wordt niet duidelijk, maar de relatie oogde in ieder geval al bekoeld. Alpine moet dus op zoek naar minstens één nieuwe coureur voor 2025 - Pierre Gasly heeft eveneens een contract tot eind 2024 -, terwijl Ocon op zoek moet naar een nieuwe werkgever. Maar wat zijn de opties? Kijkend naar de grid voor 2025 zijn er nog stoeltjes vrij bij Red Bull Racing, Mercedes, Aston Martin, Williams, Visa Cash App RB, Sauber en Haas. Toch zijn de opties beperkt. Niets hint er op dat de Fransman kans maakt bij de Red Bull-familie, Aston Martin zal niet zomaar zoontje van de baas Lance Stroll op straat zetten en Sauber (vanaf 2026 Audi) wordt veelzijdig in verband gebracht met Carlos Sainz.

Vanuit de paddock klinken de laatste tijd geluiden dat Ocon een goede kans zou maken om in te stappen bij het team van Haas, terwijl ook Williams op papier een logische mogelijkheid lijkt. Mercedes lijkt op het eerste gezicht niet direct voor de hand liggend, maar een overstap naar de Zilverpijlen kan niet uitgesloten worden. Met terugwerkende kracht zou uit recente uitspraken van Ocon namelijk opgemaakt kunnen worden dat hij al een tijdje op de hoogte was van dit nieuws.

Kanshebber bij Mercedes?

In Imola werd Ocon gevraagd naar zijn aflopende contract bij Alpine, waarna hij tegenover onder andere GPFans op liet tekenen: "We gaan het zien. Je weet hoe het is in de Formule 1 en hoe snel dingen kunnen veranderen. Het belangrijkste is om zo snel mogelijk zekerheid te hebben. Dat is voor mij zoals altijd een duidelijk doel. Ik wil niet voor de tweede keer de prijs betalen, zoals dat het geval was eind 2018. Dat is geen goede herinnering voor mij en niet iets wat ik uit prestatieoverwegingen deed." Ocon werd destijds bij Racing Point (nu Aston Martin) vervangen door Lance Stroll, omdat diens vader Lawrence de teameigenaar werd.

De Fransman hintte er daarnaast op dat hij een kanshebber voor een zitje bij Mercedes zou kunnen zijn, omdat Lewis Hamilton eind 2024 naar Ferrari vertrekt: "Ik word nog steeds gemanaged door hem, ja," antwoordde hij op de vraag of Mercedes-teambaas Toto Wolff nog steeds zijn manager is. "Ik ben nog steeds een Mercedes-junior, en de managementkant ligt ook bij Mercedes, dat is niet veranderd sinds 2015. We overleggen het vaak met Gwen [Lagrue, adviseur van het Mercedes-coureursprogramma] en met Toto. Wij beslissen samen wat het beste is voor mijn toekomst."

