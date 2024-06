Nyck de Vries maakt vanaf dit seizoen weer deel uit van de Formule E-familie sinds zijn vertrek uit de Formule 1. Over de elektrische klasse wordt een heleboel gezegd, maar juist van Max Verstappen heeft De Vries geen onvertogen woord erover gehoord. Dat tekent de drievoudig kampioen, die in de ogen van De Vries een echte liefhebber is.

De Vries kreeg in 2023 dan eindelijk zijn kans om een heel seizoen lang in de Formule 1 te gaan racen. Toch eindigde het avontuur na tien races bij het huidige Visa Cash App RB-team, destijds bekend als AlphaTauri. Dat had te maken met de schuivers van de Nederlander, ook kon hij het tempo van teamgenoot Yuki Tsunoda maar moeilijk volgen. Uiteindelijk keerde de Formule E-kampioen van 2021 weer terug naar de elektrische klasse, ook rijdt De Vries voor Toyota in het World Endurance Championship.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Canada

Passie voor autosport

Verstappen is niet alleen binnen de Formule 1 actief. Zo werd tijdens het raceweekend in Imola bekend dat de Nederlander ook nog aan een virtuele 24 uurs-race meedeed en die werd overigens succesvol afgesloten. In gesprek met het Race Café legt De Vries uit dat Verstappen de Formule E niet zag als een stap terug. "Ik denk dat dat hem ook enorme siert. Dat is één van Max zijn vele krachten. Dat hij zo gepassioneerd is over autosport."

OOK INTERESSANT: Horner wijst naar nieuw asfalt in Canada: "Zien wat het effect is"

Ken geen rijder die meer klassen volgt

De drievoudig wereldkampioen hoopt daarnaast de transitie van het simracen tot het 'echte' racen zo makkelijk mogelijk te maken en is bezig om daar een programma voor op te zetten. Ook heeft Verstappen met Verstappen.com Racing een team waar Thierry Vermeulen voor actief is. "Ik ken geen enkele rijder die meer klassen volgt, dan Max. Hij weet alles, over alles. Dat laat wel zien hoeveel passie hij voor de sport heeft", aldus De Vries.

Gerelateerd