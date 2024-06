Na de problemen in Monaco hoopt Red Bull-teambaas Christian Horner bij Motorsport.com op een beter resultaat in Canada. De baan in Montreal is voorzien van een nieuwe laag asfalt en de teambaas weet nog niet zeker wat het effect daarvan zal zijn.

Het Oostenrijkse team lijkt in 2024 een ware strijd om de overwinningen te gaan krijgen. De race in Miami ging naar Lando Norris, de wedstrijd in Imola werd weliswaar nipt gewonnen door Max Verstappen, maar Norris kwam slechts iets meer dan zeven tienden later over de streep. In Monaco was het eindelijk Charles Leclerc zijn dag, maar dat had ook te maken met de problemen van de RB20. De auto heeft het lastig met hoge kerbstones en hobbels en vooral laatstgenoemde zou moeten zijn weggewerkt op het Circuit Gilles Villeneuve.

Grand Prix van Canada

De afgelopen jaren was Red Bull Racing, ondanks de hobbels in Montreal, vrij succesvol. Daar opent de teambaas dan ook mee: "Montreal is een circuit waar we in het verleden vaak goed hebben gepresteerd. Ze hebben de baan inderdaad opnieuw geasfalteerd voor de race van dit jaar, dus we moeten zien wat het effect daarvan is." De afgelopen races wisten McLaren en Ferrari steeds dichter in de buurt van Red Bull te komen en dat vindt Horner een logisch vervolg van het reglement. "Ferrari en McLaren zullen snel zijn, maar het is logisch dat er in jaar drie van deze reglementen convergentie plaatsvindt. Dat is eigenlijk onvermijdelijk."

McLaren en Ferrari voeren druk op

Hoewel de afgelopen twee races minder makkelijk voor het team verliepen, dan normaal gesproken, wijst de teambaas naar het kampioenschap. "Monaco is natuurlijk een zwaar weekend voor ons geweest, maar we staan nog altijd aan de leiding in beide kampioenschappen. We trekken onze lessen uit Monaco en proberen die toe te passen voor het eerstvolgende raceweekend." Red Bull zal zich, net als de andere teams, goed voorbereiden op het raceweekend, al zit het nog wel met vraagtekens over het nieuwe asfalt. "Historisch gezien draaide het in Canada altijd heel erg om tractie, al moeten we even afwachten of dat is veranderd door de nieuwe asfaltlaag."

