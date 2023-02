Remy Ramjiawan

Maandag 27 februari 2023 19:27 - Laatste update: 19:32

Het team van Mercedes heeft nog altijd een optie opengehouden voor een andere ontwikkelingsrichting. De renstal uit Brackley liet vorig week weten dat het een plan 'b' in de fabriek heeft staan en Mike Elliott benadrukt bij Sky Sports F1 dat het andere ontwerp niet zal lijken op rivaliserende teams.

Het Duitse team gaat het 2023-seizoen beginnen met de W14. De wagen is een evolutie van de tegengevallende W13, die vorig jaar slechts één zege en een pole position wist te pakken. Dit jaar moet dat anders voor het team en de hoop is dan ook gevestigd op de W14. Mocht het concept toch wat tegenvallen, dan heeft Toto Wolff eerder al onthuld dat het team kan overschakelen op een andere ontwikkelingsrichting.

Evolutie W14

Technisch directeur Elliott geeft openheid van zaken bij Ted Kravitz. "Er komt bodywork aan en dat zal er anders uitzien. Het zal er niet uitzien als de [auto] van iemand anders, maar als een evolutie van de onze. Dat is onderweg", zo legt Elliott uit. Op de vraag of de nieuwe richting iets weg heeft van de sidepods van Red Bull Racing, antwoord Elliott: "Dat zit niet in onze huidige plannen."

Nederigheid is op z'n plaats

Het team van Mercedes heeft in het verleden veel succes gehad en nu dat niet zo is, vindt Elliott dat wat bescheidend op z'n plaats is. "Wat betreft de competitie zijn we hopelijk terug, maar ik denk dat we nederig moeten zijn, we moeten onthouden dat we goede concurrentie hebben. Als we een stap vooruit zetten en dichter bij het front komen dan zitten we er weer bij. En als we ons in de loop van het seizoen kunnen ontwikkelen, kunnen we hopelijk vechten voor het kampioenschap", aldus Elliott.