Brian Van Hinthum

Maandag 27 februari 2023 11:30

George Russell gaat voor het nieuwe seizoen werken met een nieuwe race engineer. Riccardo Musconi is door het team van Mercedes aan de kant geschoven ten faveure van Marcus Dudley. Het wordt daarmee alweer de derde race engineer van de Britse coureur in drie jaar tijd.

Russell staat op het punt van beginnen aan zijn tweede seizoen voor het team van Mercedes. De Britse coureur maakte na 2020 zijn langverwachte overstap, toen hij overkwam vanaf Williams. Bij dat team had hij in een aantal seizoenen tijd een hoop mooie dingen laten zien en uiteindelijk besloot men van de jonge Brit de nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton te maken nadat men Valtteri Bottas liet vertrekken. In het eerste seizoen wist Russell meteen knap voor Hamilton te eindigen in het kampioenschap én zijn eerste race uit zijn carrière te winnen.

Musconi aan de kant geschoven

Dat deed de 25-jarige coureur onder de begeleiding van Musconi. De Italiaan was alweer enkele seizoen in dienst bij het team van Mercedes, waar hij voorheen als race engineer van Bottas fungeerde. Hij bleef actief in de rol toen Bottas richting Alfa Romeo vertrok en was dus de man die Russell op het circuit van Interlagos naar zijn eerste zege in de koningsklasse wist te loodsen. RaceFans weet nu te melden dat de race in Brazilië zijn een-na-laatste is geweest als engineer van Russell.

Nieuwe engineer Dudley

De Italiaan wordt voor het nieuwe seizoen namelijk vervangen door Dudley. De Brit fungeerde voorheen als performance engineer bij het team van Mercedes én was al een aantal keer stand-in bij afwezigheid van Peter Bonnington, de engineer van Hamilton die bijvoorbeeld tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2022 afwezig was. Het is voor Russell alweer de derde race engineer in drie jaar tijd.