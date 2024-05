Max Verstappen P6, Sergio Pérez P18. Dit zijn de startplaatsen op de grid voor de F1 Grand Prix van Monaco voor de coureurs van Red Bull Racing. Helmut Marko, adviseur van het team, maakt zich zorgen om een 'fundamenteel' probleem van de RB20.

Verstappen kwalificeerde zich zaterdag in Monaco als zesde na een foutje tijdens zijn laatste snelle ronde in Q3, terwijl Pérez niet eens verder kwam dan Q1 en P18. Marko zegt tegen Sky Germany dat Red Bull scheurtjes begint te vertonen. "Het seizoen begon met het idee dat het een groot succes zou worden. En toen was er de eerste teleurstelling in Australië." Toch ligt het volgens Marko niet aan de circuits. "Het fundamentele probleem is niet de circuits. Het is dat de correlatie tussen de simulator en het circuit niet werkt. Op de simulator rijden we zonder problemen over de kerbstones."

Marko ziet net zoals Verstappen RB20 stuiteren als een kangoeroe

Verstappen liet tijdens de vrijdag in Monaco, die rampzalig verliep voor Red Bull qua tempo, weten dat hij zich een kangoeroe voelde in de RB20 en dat hij daar hoofdpijn van kreeg. Marko maakt zich zorgen om deze ontwikkeling. "Om een zin van Max te gebruiken, de auto stuitert als een kangoeroe, en dat is het probleem. En dat is al te zien in de set-up voor Miami en deels in Imola. Dus daar moeten we mee beginnen. We moeten ervoor zorgen dat als we op echte circuits komen, zoals Barcelona, dat we daar hopelijk onze oude vorm terugvinden."

Aankomende races op F1-kalender

Over twee weken gaat de Formule 1 richting Canada om de reeks in Europa even te doorbreken. Vervolgen staan er in juni en juli, voor de zomerstop, nog races in Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije en België op het programma. Echte circuits, zoals Marko ze omschrijft. De vraag is vooral of Red Bull, dat Ferrari en McLaren dichter in de buurt ziet komen en nu zelf ook nog eens problemen lijkt te hebben met de RB20, op korte termijn het fundamentele probleem waar Marko over spreekt kan gaan oplossen.

