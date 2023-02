Lars Leeftink

Maandag 27 februari 2023 07:59

Helmut Marko is niet alleen tevreden over de testdagen zelf en de betrouwbaarheid van de RB19, maar ook over de long runs en de race pace die het team reed tijdens de testdagen in Bahrein.

Red Bull domineerde het seizoen 2022 en gaat het seizoen 2023 in als favoriet. Dit bevestigde het team al tijdens de testdagen, waarin het veel rondjes reed en twee van de drie dagen op de eerste plaats afsloot. Ferrari lijkt op dit moment de grootste concurrent te zijn, maar eerder lieten Marko en Max Verstappen al weten Aston Martin en Mercedes ook zeker in de gaten te houden.

Race pace

Marko, adviseur van Red Bull, was tegenover Sky Deutsland, geciteerd door Motorsport.com, positief. Het team heeft data over de long runs die de buitenwereld niet heeft, en volgens Marko zien deze long runs er goed uit. Dit is vooral een goed teken voor de race van aankomende zondag in Bahrein. "We hebben laten zien dat we betrouwbaar zijn, snel zijn en aan het front meedoen. Maar wat ons allemaal heel optimistisch maakt, is dat de lange runs van zowel Pérez als Max sneller waren dan die van onze concurrentie"

Volgende stap

Volgens Marko is het volgende doel van het team nu om na te gaan waar het team zich nu op gaat focussen richting het raceweekend in Bahrein. "Doordat we zo'n perfecte start hebben gemaakt, hebben we tijdens de drie testdagen zelfs al gewerkt aan de gedetailleerde afstelling. Gaan we de nadruk leggen op de kwalificatie, omdat we denken dat Ferrari sterker kan zijn in de kwalificatie? Of richten we ons op de snelheid in de race? Dat is het werk wat we in de komende week gaan doen."