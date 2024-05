Red Bull Racing heeft dankzij het seizoen 2023 een voorsprong op het gebied van het ontwikkelen van de auto ten opzichte van Ferrari en McLaren, maar zou deze voorsprong met het nieuwe ontwerp wat begin dit jaar werd onthuld wel eens als sneeuw voor de zon kunnen zien verdwijnen.

Volgens Motorsport.com had Red Bull zich dankzij de grote voorsprong wat tijd verschaft om echt met nieuwe upgrades te komen, maar is McLaren in de tussentijd dichter in de buurt gekomen. "Nu McLaren de achterstand op het team uit Milton Keynes heeft verkleind, staat het onder druk om ervoor te zorgen dat het geen enkele prestatie achterlaat. Met minder dan een tiende van een seconde als verschil tussen pole position en een plaats op de eerste rij in Imola, weet Red Bull dat het nu alles op alles moet zetten om niet terug te vallen. Daarom arriveerde Red Bull in Imola met een handvol nieuwe onderdelen voor de RB20 die de zwakke punten van de auto moesten wegwerken." Dit deed Red Bull in Imola dan ook, zonder dat het direct succes opleverde.

Upgrades Red Bull in Imola

Negen van de tien teams besloten tijdens het eerste raceweekend van het seizoen in Europa flink wat upgrades mee te nemen, iets wat ieder seizoen het geval is. Zo ook Red Bull. "Aan de voorkant van de auto was er een nieuwe voorvleugel, met een herziene lay-out van de flaps die ook een verandering aan de neus betekende. Om de belasting die door de assemblage wordt gegenereerd te vergroten, heeft het team de koorde van de flap verlengd in het beweegbare deel van de bovenste twee flaps. De koorde en invalshoek zijn verschillend van de twee specificaties, omdat het sponsorlogo dominanter is bij het nieuwe ontwerp." Ook de vloer en de zijkanten van de vleugels zijn geoptimaliseerd door Red Bull, terwijl ook de brake duct aan de achterkant is aangepakt. Red Bull heeft dus niet stilgezeten.

Gat McLaren en Red Bull

Red Bull begon het seizoen 2024 met een flinke verandering van concept, iets wat begin dit seizoen meteen goed heeft uitgepakt. Toch heeft het team al twee races niet gewonnen, iets wat vorig jaar alleen in Singapore gebeurde. In Imola ging het in de slotfase bijna wederom fout, maar het feit is dat McLaren en Ferrari in 2024 dichter in de buurt zitten van Red Bull dan de afgelopen twee jaar het geval is geweest en het seizoen nog lang duurt. Dit betekent dat de twee teams het nog spannender kunnen gaan maken, of dat Red Bull verbeteringen weet te vinden met deze upgrades en een upgradepakket later dit seizoen om weer verder weg te lopen.

