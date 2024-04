Max Verstappen kende, na een moeizame vrijdag, een uitstekende en foutloze zaterdag voorafgaand aan de F1 Grand Prix van China. Verstappen won de sprintrace met dertien seconden voorsprong nadat hij vanaf P4 was begonnen, terwijl de Nederlander daarna pole veroverde met een halve seconde voorsprong. Aanpassingen na de vrijdag zijn daar volgens Verstappen de oorzaak van.

Bij De Telegraaf gaat Verstappen in op zijn zaterdag in China, die hij dus overtuigend afsloot met een zege tijdens de sprintrace en pole position voor de race in China. "Tja, hoe zeg je dat. Laat ik het zo zeggen: ik baseer mijn gevoel niet op het feit dat ik dertien seconden voorsprong heb [tijdens de sprintrace]. Ik wil het zelf voelen, zelf ervaren, of ik echt blij ben met de auto. Dat was ik na de sprintrace nog niet. Vandaar dat ik nog wat wilde aanpassen. We hebben best veel veranderd [na de sprintrace]. Ik was nog niet helemaal tevreden over de balans van de auto in de sprintrace. En de verwachting is dat de wind morgen tijdens de race ook weer anders staat. Dat heeft ook weer effect op de balans. Ik had tegen GP [Lambiase, race engineer] kunnen zeggen: ‘laten we niks veranderen, het is allemaal goed zo’. Maar we waren het er samen over eens dat het allemaal nog niet top aanvoelde. Vandaar dat we dan zo’n beslissing nemen en we allebei ideeën inbrengen. Maar we hadden de banden er voor. Als je heel lang in de garage blijft, wil ik niet zeggen dat je in slaap valt, maar het is dan beter om in het ritme te blijven. In de kwalificatie duurde het aan het begin even één ronde om te checken of alles goed voelde na die aanpassingen. Daarna voelde het eigenlijk prima aan.”

Verstappen tevreden over kwalificaties in 2024

Daar waar Red Bull, en zeker Verstappen, tijdens de races eigenlijk al een seizoen of twee niet meer uitgedaagd wordt als alles volgens plan gaat, is het meestal spannender tijdens de kwalificatie. Dit erkent Verstappen ook, alhoewel hij wel denkt dat Red Bull stappen heeft gezet in 2024. "De kwalificaties gaan over het algemeen dit jaar niet per se makkelijk, maar wel iets strakker. Dat heeft denk ik ook met de auto te maken, die nog iets beter tot zijn recht komt op zaterdag dan vorig jaar. Het gevoel is gewoon goed, maar het zit hem wel in de details. Als we de set-up zo hadden gelaten als tijdens de sprintrace, dan was het niet zo goed gegaan als nu.”

Teams leren veel

Volgens Verstappen is Red Bull echter niet het enige team dat veel leert voor de race tijdens een sprintweekend, zowel in positieve zin als in negatieve zin. Red Bull heeft vertrouwen in haar eigen kunnen volgens Verstappen, maar houdt ook rekening met verbeteringen van andere teams. "Alle teams en coureurs leren in zo’n weekeinde wel van de sprintrace. Ik denk dat in die race een paar jongens wel veel te snel begonnen, waardoor ze door hun banden heengingen. Dat zullen ze morgen vast anders aanpakken. Dan komt het veld automatisch dichter bij elkaar. Maar ik denk dat we evengoed snel zullen zijn.”

