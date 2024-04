Verstappen over pole position in China: "Sprintrace heeft ons paar ideeën opgeleverd"

Max Verstappen kende een geweldige kwalificatie voor de Grand Prix van China. De Red Bull Racing-coureur verzekerde zichzelf in Shanghai van pole position. Met een ruime marge bleef hij de concurrentie voor. Na afloop verscheen hij dan ook met een tevreden gezicht bij de gridinterviews.

Ruim drie tienden was Verstappen sneller dan nummer twee - en tevens teamgenoot - Sergio Pérez. De Limburger was ongrijpbaar tijdens de kwalificatie. Dat Red Bull een één-twee op de startgrid wist te veroveren, geeft wel aan hoe sterk de auto is in China onder droge omstandigheden. Fernando Alonso kwam van de andere teams - met een achterstand van vier tienden - nog het dichtst bij de Red Bull van Verstappen in de buurt. Na afloop verklaarde Verstappen uitermate tevreden te zijn met de auto en onthulde hij dat de Sprintrace van eerder vandaag zijn team nog wat ideeën heeft gebracht om de auto verder te finetunen voor de kwalificatie.

Sprintrace gaf Red Bull ideeën voor kwalificatie

In iedere race dit seizoen heeft Verstappen nog pole position weten te veroveren. Als hij daarmee geconfronteerd wordt tijdens de gridinterviews, zegt hij dat de Sprintrace hen heeft geïnspireerd nog meer uit de Red Bull te halen deze kwalificatie. "De Sprintrace gaf ons een paar nieuwe ideeën om de auto te verbeteren en ik denk dat de auto nóg beter werkte in de kwalificatie. Ik ben dan ook zeker heel tevreden met hoe de gehele kwalificatie is verlopen. De auto is erg fijn om te besturen en ook in Q3 voelde de auto erg goed aan. Ik ben ook blij dat ik hier in het droog kon rijden, de condities waren erg goed. Het was heel leuk", aldus Verstappen.

FIVE POLES IN A ROW FOR MAX 💪#F1 || #ChineseGP pic.twitter.com/IqAFt1r0fG — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 20, 2024

