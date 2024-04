Woerts: "FOM heeft nieuws voor Viaplay en Ziggo', 'Newey vlakbij Maranello gespot' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Langzaamaan beginnen we toe te leven naar de comeback in China, waar we aankomend weekend voor het eerst in vijf jaar tijd gaan racen. Voor het zover is, valt er natuurlijk genoeg te beleven in de wereld van de Formule 1. Zo had sportmarketeer Chris Woerts weer eens wat nieuws te melden over de rechten in Nederland van de koningsklasse. Adrian Newey werd daarnaast in Bologna, vlakbij Ferrari-thuisbasis Maranello, gespot op het vliegveld.

Woerts: 'Formule 1 wil vijfjarige deal voor uitzendrechten, in plaats van driejarig'

Sportmarketeer Chris Woerts meldt dat het Formula One Management (FOM) de uitzendrechten van de Formule 1 niet voor drie, maar voor vijf jaar wil slijten. Kanshebbers Viaplay en VodafoneZiggo zouden hier zelf nog niet van op de hoogte zijn. "Het is inmiddels duidelijk geworden dat het gaat om een contract van vijf jaar, en niet om een driejarig contract", zo horen we Woerts onder meer zeggen. Meer lezen over de berichtgeving over de Formule 1-rechten? Klik hier.

Vergne blij met woorden Verstappen: "Groot deel van coureurs heeft geen idee waar ze het over hebben"

Max Verstappen liet zich onlangs erg positief uit over de Formule E, al zou hij zelf niet snel in de elektrische klasse willen rijden. De complimenten van de Limburger zijn in de smaak gevallen bij tweevoudig Formule E-kampioen Jean-Eric Vergne. "Max volgt alle races op de voet als hij daar tijd voor heeft en hij heeft zat vrienden in de Formule E rondrijden, dus hij kijkt niet op ons neer. Zijn uitspraken zijn goed voor ons", zegt hij onder meer. Meer lezen over de uitspraken van Jean-Eric Vergne? Klik hier.

Horner wél optimistisch over Red Bull Ford-power unit

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is de samenwerking met Ford er eentje waarbij er in een korte tijd een heleboel wordt geleerd, maar worden de doelen voorlopig wel behaald. Vanaf 2026 ligt er een Red Bull Ford-power unit in de Oostenrijkse wagen, maar over de prestaties ervan wordt door de buitenwereld getwijfeld. Meer lezen over de uitspraken van Christian Horner? Klik hier.

Clarkson: 'Wolff heeft Verstappen aangeboden om Marko mee te nemen naar Mercedes'

Mercedes-teambaas Toto Wolff zet alle zeilen bij om Max Verstappen aan boord te halen, en heeft zelfs aangeboden om ruimte te maken voor de komst van Red Bull-topman Helmut Marko. Dat vertelt Formule 1-insider Tom Clarkson. "In Japan hebben meerdere mensen mij verteld dat Toto erg fel achter Max aan zit. Hij heeft een handtekening nodig, want de afgelopen drie jaar zijn niet goed geweest voor het team", zo horen we onder anderen. Meer lezen over de geruchten rondom Max Verstappen? Klik hier.

AMuS: 'Adrian Newey op vliegveld Bologna vlakbij Maranello gesignaleerd'

Adrian Newey is binnen de Formule 1-paddock een zeer gewild man en de afgelopen maanden wordt hij meermaals in verband gebracht met het team van Ferrari. De topontwerper, die nog altijd gewoon bij het team van Red Bull Racing onder contract staat, zou in de buurt van Maranello gesignaleerd zijn. Dat weet het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport te melden. Meer lezen over de geruchten rondom Adrian Newey? Klik hier.

