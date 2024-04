Max Verstappen liet zich onlangs erg positief uit over de Formule E, al zou hij zelf niet snel in de elektrische klasse willen rijden. De complimenten van de Limburger zijn in de smaak gevallen bij tweevoudig Formule E-kampioen Jean-Eric Vergne.

De Formule E streek eerder deze maand neer in Japan, waar na lang wachten de eerste editie van de E-Prix van Tokio op het programma stond. Er werd reikhalzend naar het evenement uitgekeken vanwege het gloednieuwe stratencircuit, gelegen in het Tokyo International Exhibition Centre, het grootste evenemententerrein van Japan. Vanaf de eerste vrije training tot en met de race hadden alle 22 coureurs echter moeite met het circuit, waarbij er zelfs regelmatig met vier wielen van de grond sprongen werden gemaakt, vanwege oneffenheden in het wegdek. Toen Verstappen hiernaar werd gevraagd op Suzuka, liet hij zich positief uit over de elektrische klasse.

Lovende woorden Verstappen

"Wat ik leuk vind aan de Formule E, is dat er behoorlijk wat goede coureurs rijden. Je hebt misschien in het verleden tegen ze geracet, of ze rond zien lopen, dus de competitie is heel hoog. Een aantal vrienden van mij rijden daar natuurlijk ook, dus ik hou het altijd met een schuin oog in de gaten. Het is geen klasse waar ik in de toekomst zelf graag in zou rijden." Over het circuit in Tokio was hij minder positief: ". "Het was heel gaaf om het circuit in de stad te zien, maar tegelijkertijd zat er een behoorlijke sprong in het circuit. Ik weet niet wie dat goedgekeurd heeft, maar die moet dronken zijn geweest. Dat is een beetje gek, maar qua rijden en het racen... Ik geniet er altijd van, omdat het talent heel hoog ligt en dat maakt het natuurlijk leuker om naar te kijken."

Vergne dankbaar

De lovende woorden zijn goed gevallen bij tweevoudig Formule E-kampioen Jean-Eric Vergne: "Een groot deel van de coureurs heeft geen idee waar ze het over hebben", klinkt het in gesprek met AutoMoto. "Zij maken de Formule E alleen maar belachelijk. Max volgt alle races op de voet als hij daar tijd voor heeft en hij heeft zat vrienden in de Formule E rondrijden, dus hij kijkt niet op ons neer. Zijn uitspraken zijn goed voor ons, omdat hij heel veel autosport volgt. Hij volgt vrijwel alles heel nauwkeurig en aangezien hij zelf zo extreem met racen bezig is, ook in de simulator, begrijpt hij goed wat Formule E-coureur doorstaan. Ik weet niet of we de meest technische klasse zijn, maar ik weet wel dat we drukker zijn dan coureurs in het WEC of de Formule 1."

