Woensdag 22 februari 2023 11:17 - Laatste update: 11:25

Nyck de Vries gaat op 28-jarige leeftijd zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 rijden. De coureur uit Sneek tekende eind vorig jaar een contract bij AlphaTauri, waar teambaas Franz Tost aan het roer staat. Hij heeft hoge verwachtingen van De Vries, die door velen wordt gezien als de nieuwe teamleider.

De Vries mocht vorig jaar een aantal keer instappen in een Formule 1-bolide en verscheen zodoende op de radar van meerdere teams. AlphaTauri was echter de enige die hem daadwerkelijk een plek kon aanbieden. Omdat Pierre Gasly vertrok naar Alpine, ontstond er een vacante positie bij het team. De Vries belde met Dr. Helmut Marko en vanaf dat moment ging het snel. Over ruim een week begint hij aan zijn allereerste seizoen in de Formule 1, en dat op 28-jarige leeftijd. Hoewel hij nog een rookie is, wordt hij door velen toch al gezien als de nieuwe leider van AlphaTauri. Tost snapt dat wel en stipt het verschil aan tussen De Vries en teamgenoot Yuki Tsunoda.

De Vries heeft meer technische kennis en ervaring

Tsunoda mag dan meer ervaring hebben in de Formule 1 en al bekend zijn met het reilen en zeilen binnen AlphaTauri, De Vries heeft echter iets dat Tsunoda niet heeft. "Met de vrij gecompliceerde Formule 1-auto's van tegenwoordig is het belangrijk om iemand met meer technische ervaring te hebben, iemand die in de verschillende categorieën races en kampioenschappen heeft gewonnen", zo stipt Tost in gesprek met het Algemeen Dagblad een belangrijk voordeel voor De Vries aan.

Punten scoren wordt het doel voor De Vries

Tost hoopt dat hij De Vries een auto kan geven waarmee hij kan vechten om de punten. Een goede uitgangspositie is hierbij belangrijk, dus de teambaas mikt op een Q3-klassering voor De Vries tijdens de kwalificaties. "Ik hoop daarom dat we hem meteen een auto kunnen geven die hij verdient, namelijk om de hele tijd Q3 te bereiken in de kwalificatie en zoveel mogelijk punten te scoren", aldus de Oostenrijker.

