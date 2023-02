Jeen Grievink

Nyck de Vries is komend seizoen de tweede Nederlander op de grid van de Formule 1, naast regerend wereldkampioen Max Verstappen. Daarnaast maakt De Vries net als zijn landgenoot deel uit van de Red Bull-familie. Toch moet hij zichzelf absoluut niet gaan vergelijken met Verstappen, zo waarschuwt AlphaTauri-teambaas Franz Tost.

Met name in Nederland, zal De Vries dit jaar behoorlijk onder een vergrootglas liggen. Hoe brengt de tweede Dutchie het er vanaf in de koningsklasse van de autosport? Hoewel De Vries en Verstappen twee totaal verschillende coureurs zijn, met een andere leeftijd en een ander verloop van hun carrière, zullen de twee vanwege hun nationaliteit toch vaak met elkaar vergeleken gaan worden. Tost begrijpt dit wel, maar hoopt dat deze vergelijking zich beperkt tot de media en de fans. Hij hoopt niet dat De Vries in z'n hoofd bezig gaat met Verstappen. "Dat mag de media doen, als Nyck daar zelf maar niet mee bezig gaat zijn", zo wordt de AlphaTauri-teambaas geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Vergelijken met Verstappen "slechts mogelijke wat De Vries kan doen"

Volgens Tost zal De Vries zichzelf alleen maar teleurstellen als hij zichzelf gaat vergelijken met misschien wel de beste coureur op de grid. "Dat is wel het slechtst mogelijke wat hij kan gaan doen, zichzelf vergelijken met Max Verstappen", zo zegt de 67-jarige Oostenrijker. "Max is een ongelofelijke bekwame coureur van ongekende snelheid, die werkt met de beste ingenieurs van de Formule 1. Ga je je daar meteen mee vergelijken, dan wordt het heel moeilijk."

De Vries moet zich op zichzelf focussen, niet op Verstappen

Tost hoopt dat De Vries, die komend seizoen zijn debuutseizoen maakt in de koningsklasse, zich puur gaat focussen op zijn eigen prestaties. Als de man uit Sneek dat doet, dan denkt Tost dat hij zich staande zal houden tussen alle ervaren jongens op de grid. De vergelijking met Verstappen moet hij dan wel links laten liggen. "Daar moet zijn concentratie nu niet liggen. Nee, Nyck moet gewoon zelf in die auto gaan zitten, zijn best gaan doen en dan komen zijn resultaten vanzelf wel", aldus Tost.

