Volgens Daniel Ricciardo was de bandenkeuze de grote boosdoener van zijn crash in de openingsronde van de Grand Prix van Japan. De Australiër was broodnodig toe aan een goed resultaat, maar zag na vier bochten zijn wedstrijd al eindigen.

De normaliter zo goedlachse coureur moet het dit seizoen nog niet hebben van zijn resultaten op de baan. Zo heeft Ricciardo vorig jaar al zijn wens uitgesproken om in 2025 terug te keren naar Red Bull Racing, maar voorlopig heeft hij grote moeite om af te rekenen met teamgenoot Yuki Tsunoda. Het gat met de Japanner is inmiddels zo groot dat er getwijfeld wordt of de 34-jarige Ricciardo wel het seizoen af gaat maken bij het zusterteam van Red Bull Racing.

DNF in Japan

In Japan ging het Ricciardo wederom niet goed af, zo eindigde hij binnen dertig seconden nadat de startlichten uitgingen op Suzuka, al in de bandenstapels. Bij het ingaan van bocht drie zat Lance Stroll aan de binnenkant van de Australiër, maar Alexander Albon zat aan de buitenkant. Ricciardo leek laatstgenoemde over het hoofd te hebben gezien en beide mannen eindigden in de bandenstapels.

Bandenkeuze

Tegenover Speedcafe legt Ricciardo de schuld vooral bij de bandenkeuze neer, waardoor hij in het gedrang kwam. "We werden zeker overrompeld door de mediumbanden." Toch was hij niet de enige die op de gele band was gestart. "Het was vreemd, want de auto's voor ons kwamen wel goed van de lijn. Het leek er dus op of alleen Yuki en ik niet de grip hadden, waarop we hadden geanticipeerd." Waarbij opgetekend moet worden dat de Japanner wel plekken wist te pakken tijdens de start.

'Albon zat in de ruimte, totdat dat er niet meer was'

Dat Albon uiteindelijk aan zijn buitenkant zat, dat had Albon waarschijnlijk zelf ook niet verwacht, zo vermoedt Ricciardo. "Ik heb zijn onboardbeelden bekeken en ik weet heel eerlijk gezegd niet of hij daar wel wilde zitten, maar zijn tractie was zoveel beter op de softbanden, dat hij voor de ruimte ging, totdat het er niet meer was."